7 señales que demuestran que tú y tu pareja tienen excelente sexo

¿Cómo puede saber si usted y su pareja son compatibles? Hay signos y acciones no verbales que muestran que ustedes dos están pasando un excelente momento.

-No se apresuran en los juegos preliminares: tú y tú pareja saben que los juegos previos son una parte esencial del buen sexo. Sin embargo, no lo haces como un paso de rutina que tienes que pasar para llegar al coito, lo haces para alargar el tiempo íntimo y para aumentar el placer. Es un momento para que disfrutes, para que el placer dure de principio a fin, y para que te conozcas mejor.

-Te tomas tú tiempo: en relación con el punto anterior, sabes que los rapiditos no son realmente la mejor manera de llevar una vida sexual sana y placentera. Quiero decir, todos los tienen a veces, pero no deberían ser la norma en una relación porque después de un tiempo pueden volverse aburridos e incluso desagradables. El sexo es algo que debes esperar, y como con todo lo demás que disfrutas en la vida, no querrás que termine demasiado pronto si lo pasas bien, ¿verdad?

-No ven el sexo como algo que deben hacer: el sexo es una actividad que ustedes dos disfrutan. Aunque hay parejas que programan el sexo para mantener viva la chispa, la clave para saber que estás teniendo una gran vida sexual es que, incluso si está programado, no parece una tarea.

-Son sinceros sobre lo que les gusta y lo que no: las primeras veces teniendo relaciones sexuales con tu pareja pueden ser un poco incómodas porque no sabes lo que le gusta a la otra persona. Sin embargo, pasar de esos primeros momentos incómodos a disfrutar cada momento con ellos depende de cuán abierto esté con su pareja sobre lo que le gusta y escuchar lo que le gusta. Puedes aprender de esos comentarios para que sea un momento en el que ninguno de los dos quieras terminar.

-Ambos son generosos: el sexo no ha terminado cuando uno de ustedes ha llegado al clímax. Por supuesto, puede haber momentos en los que solo uno de ustedes se concentre en complacer al otro, pero las mejores sesiones ocurren cuando ambos hacen un esfuerzo para ayudar al otro a alcanzar un orgasmo.

-Se dedican a vivir el momento: cuando sigas pensando en todas las tareas que no has hecho, los correos electrónicos que tienes que enviar mañana, lo que quieres para cenar y otras cosas pequeñas que te impiden enfocarte en el momento, podría ser una señal que el sexo no es tan bueno. Por el contrario, si realmente te gusta, estarás viviendo el momento al máximo y, tal como mencioné en puntos anteriores, no querrás que termine. Sabes que este no es el momento de pensar en tareas tontas y esas cosas. Puedes lidiar con eso más tarde.

-No es perfecto, y eso es lo que lo hace genial: has superado esas expectativas sobre las escenas de sexo "perfectas" que ves en las películas. Sabes que el sexo es desordenado, pero es esa imperfección es lo que lo hace tan divertido. Cuando te deshaces de esas expectativas irreales y solo te enfocas en la persona que está contigo, todo se siente mejor.

