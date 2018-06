La dolorosa trampa de las expectativas en tu vida amorosa

Sé lo que vas a decir, que no hay absolutamente nada de malo con tener altos estándares. Pero aunque parezca lo mismo, hay una diferencia entre tener estándares altos y tener altas expectativas y en este último caemos todos en algún momento.

Cuando tiene estándares altos, buscas a alguien con quien puedas mantener conversaciones profundas o alguien que vaya más acorde a tu forma de ver el mundo y por ende vayan hacia los mismos objetivos. Pero cuando hablas de altas expectativas, básicamente estás comparando a la persona con la que estás saliendo con tu chico ideal, alguien que sólo existe en tus sueños y que al final hace que tus relaciones sean absolutamente tóxicas, pues nunca te sientes satisfecha.

Todos soñamos con alguien ideal, alguien que sea exactamente como nosotros deseamos. Alguien que sea atractivo física y mentalmente, que cumpla nuestros caprichos y sobretodo que nos haga sentir el centro del universo. Por desgracia, el mundo real casi nunca es tan perfecto como nuestras fantasías.

Al comparar a la otra persona con un ideal, es casi imposible no sufrir ni amargarnos la existencia por lo que tener altas expectativas, es una trampa peligrosa.

Los seres humanos tendemos a causarnos mucho sufrimiento con tan sólo pensarlo. Nuestra mente racional es traicionera y puede lastimar más que lo que nos ocurre físicamente.

Aquellos que vivimos de ideales, sufrimos incluso antes de comenzar con una nueva relación, ya que nos concentramos en cómo debería ser en vez de disfrutar cómo es; en nuestra mente, sabemos exactamente cómo debería ser así que cuando nuestra pareja hace algo que no esperábamos (aún cuando sea algo bueno), esto nos saca de nuestras casillas y pensamos en que se trata de un fracaso.

Y claro, cuando alguien que amamos llega y rompe nuestras reglas o hace algo fuera de nuestro plan perfecto, nos lamentamos, nos enojamos, nos da ansiedad y nos hace sufrir. ¿Es realmente necesario? Al final, puede que perdamos tiempo y momentos valiosos por estar esperando a lo que queremos que ocurra.

La solución

Sé más flexible. Tu pareja no es una cosa más en tu lista de compras. Todos tenemos una serie de requisitos que buscamos que la otra persona cumpla pero vamos, a veces podemos ser completamente intransigentes con ésta. Nadie es perfecto, por lo que es imposible que alguien encaje totalmente en nuestras expectativas sobre pareja ideal. No está mal tener expectativas, el problema es cuando lo llevas a un extremo en el que te perjudiques más que ayudarte.

Recuerda

Cuando tienes una acumulación tan intensa de esperanzas y expectativas, estás llevando tu relación (y tus energías) a una caída en picada.Y el golpe duele mucho. No pongas tanto peso o importancia en la forma en que alguien reacciona ante algo que haya hecho o dicho, nadie va a pensar nunca como tú. No esperes que tu novio te envíe flores el día de San Valentín o planeé una fiesta de cumpleaños sorpresa. Si lo hace, ¡increíble! y si no, tranquila que no significa que sea una mala persona o que no te quiera, simplemente tiene otras formas de demostrar lo importante que es tenerte en su vida.

Las expectativas le quitan la sensación de vivir el momento, de estar presente para experimentar lo que está sucediendo en el ahora. Las expectativas llevan a pensamientos fatalistas y por adelantado. También te inhiben de ser espontáneo porque estás demasiado preocupada por la reacción que tu decisión provocará.

Cuando dejas de lado las expectativas hacia demás y hacia ti misma, vives una vida más espontánea y libre de estrés. No esperes elogios ni flores. Cuando dejas de esperar, comienzas a obtener. No caigas en la trampa.

