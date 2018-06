6 cosas que debes tener en cuenta para adentrarte en el sexo anal

🤔 Saben cuál es esa zona oscura que muchos los quieren y otros no tanto ? Pues si, te estoy hablando de la zona anal . El coito anal, no es una práctica sexual exclusiva de los heterosexuales, parece obvio 🙄 decirlo, pero no es así . . . Una vez aclarado esto, les cuento que cuando estoy en charlas o talleres hay un comentario típico de las mujeres, 💑👩‍❤️‍👩 mi pareja me lo ha pedido toda la vida y yo no quiero o nunca he podido.🤦‍♀️ . . Me han contado muchísimas anécdotas y la mayoría frustradas, sin lograr el objetivo, y porque pasa esto, por qué creemos que se puede abordar esa zona irrespetuosamente y sin preparación, algo así como se ve en la pornografia que voltean a las mujeres como un saco de papas 🥔 y sas … las penetran cómo si eso fuese un resbaladero de monos 🐵, pues no, así no es ! . . Hay talleres para esto, pronto dictaré uno on line, pero les dejo tres claves importantes como antesala . . . 🌟 1. Identificar tus creencias sobre esta práctica sexual, que lo más probable es que sean limitantes, ellas serán tu principal piedra de tranca para poder realizar o tener un Coito anal placentero, celestial y espectacular . . . 🌟 2. Excitacion al máximo : no pretendas realizar una penetracion anal así sea con tu dedo, si tu pareja está a medio excitar o al minuto de haber empezado el juego, genera molestia y una reacción automática de contracción de la región anal. . . 🌟 3. Debe hacerse con aproximaciones sucesivas, oíste aproximaciones, 👈no de un solo golpe. Recorre la espalda, acaricia las nalgas, pasa a las piernas sigues bajando, vuelves a subir, llegas a las nalgas, entre las nalgas, vuelves acariciar otro lugar y poco a poco te vas acercando al lugar deseado ( todo esto se llama aproximaciónes sucesivas). . . Pregunta frecuente: existen los orgasmos anales? . Es el mismo orgasmo, solo qué la puerta de entrada fue el ano. . . 💪 Sería súper conocer tus comentarios o recomendaciones . . . #delsexalser #coitoanal #placer #practicassexuales #lourdeslobo #consultaonline #rompiendocreencias

