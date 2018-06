7 señales de que tú y tu pareja tienen una química que no podrá separarlos

1. Se comunican con la mirada

Una mirada dice más que mil palabras…¿no es así? Las parejas que ya están bien consolidadas, que ya probaron su química, que ya trascendieron al enamoramiento básico se entienden con una sola mirada.

2. Comparten fantasías

No tienen miedo en el terreno sexual. Son libres para compartir sus fantasías, para decir aquello que les gusta, o que no les atrae. Jamás podrían sentirse avergonzados porque simplemente su relación ya se basó en la confianza y en no juzgar.

3. Demuestran su cariño en todo momento

No se trata que estén besándose, hablándose todo el tiempo o dándose regalos. Es un gesto, un beso en la frente, sostener la mano de esa persona cuando más lo necesita. El amor se manifiesta en los detalles imperceptibles del día a día, no en el ramo de rosas más grande.

4. No buscan cambiarse

Nadie es perfecto, y si hay actitudes de tu pareja que te irritan…¡es normal! Amar no se trata de disfrutar todos los detalles de esa persona. Simplemente, hay momentos en los que decides tolerar algunos por amor.

También pueden ayudarse mutuamente a evolucionar, pero jamás buscas cambiarlo por completo. Ahí radica la diferencia.

5.- Las peleas nunca duran demasiado

También otro estereotipo del amor es que jamás hay pelas. ¡Mentira! Estar tanto tiempo con una persona provoca roces, es innegable. A veces hasta los ayuda a madurar juntos y a entender cómo reacciona la otra persona.

Lo importante es nunca pasarse de la raya y herir con actitudes o palabras a la persona que amas.

6.- El tiempo pasa volando cuando están juntos

Deja de existir al tiempo cuando estás con una persona que amas. Al contarte lo que te pasa, al compartir tus sueños, al darle un beso, al sentir su mirada… todo provoca que el tiempo desvanezca.

7.- El egoísmo no existe…bueno, casi nunca

Admitamos una realidad, ¡el egoísmo es inherente al ser humano! A veces tomamos malas decisiones, a veces queremos construir nuestros sueños sin importarnos los de la otra persona. ¿Lo importante? Es que esto pase en contadas ocasiones o que el error pueda redimirse rápidamente.

Te recomendamos en video: