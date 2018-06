La dura verdad sobre salir con alguien que huye del compromiso

Uno de los desafíos más difíciles que puedes enfrentar en una relación es enamorarme de alguien a quien le aterrorizaba comprometerse. No importa si eres poco romántica y vas sin grandes expectativas en lo que respecta a las relaciones, al final, no lograr concretar algo con esa persona que amas puede ser muy frustrante y confuso.

Eventualmente, te verás tomando la difícil decisión de salir o quedarte con esa persona a ver cuánto más dura. La espera puede ser eterna…y el tiempo es cruel.

Antes de desatar cualquier enfrentamiento o tomar una decisión sobre su falta de compromiso, debes tomar en cuenta esto:

-Ponerte en su lugar: El que no de ese gran paso no significa necesariamente que no te ama o no quiere estar contigo, sólo significa que necesita más tiempo que tú para adaptarse a la idea de "establecerse".

-Darle un poco de espacio: Esto no es que deban alejarse completamente o separarse. El hecho de que no pueda comprometerse ahora no significa que no se comprometerá más tarde. Dale un poco de distancia; haz tus propios planes y no dejes de tener sus propios hobbies o círculo social.

-Jamás forzar los sentimientos: Lo último que quieres es forzar a tu pareja a una relación que no quiere. Al obligarla a estar en una relación, estás sentando las bases para el fracaso. No puedes obligar a alguien a estar contigo. La verdad es que cuando dice que no quiere una relación, realmente está diciendo es que no quiere estar contigo.

¿Entonces qué?

La fea y honesta verdad es que si tu pareja dice que no está lista o que no es el momento correcto, te encontrarás envuelta en un sin fin de excusas inventadas. Si le das los beneficios de una relación antes de tener una relación oficial, se acostumbrará a estar de forma informal contigo siempre.

Tener una larga historia no necesariamente significa que habrá un futuro. La fea y honesta verdad es que si él realmente lo quisiera, haría todo porque estuvieras con él y solo él. ¿Para qué querría darle la oportunidad a otros de tenerte?

No es que la etiqueta de "novio/a" o "esposo/a" le asuste, sino que le asusta tener una etiqueta contigo. Esos títulos implican muchas cosas y sabe que al tenerlos, tendrá que ceder en muchas cosas contigo y los tuyos así que al huir de ellas, es decir que no le importas lo suficiente como para que seas una prioridad.

Sé honesta contigo misma: cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le estás diciendo al otro 'está bien que me trates de esta manera'. Y no está bien.

Salir con alguien que huye del compromiso es dar la oportunidad a que te mientan, porque al final, lo suyo está 'por encima', por lo tanto no debe haber mayor problema si te engaña. Es el mismo tipo de persona que dice que no le gustan los juegos o el drama y que al final, es lo único que provoca.

Alguien que huye del compromiso es alguien que no está seguro de muchas cosas en su vida, así que nunca estará seguro de ti ni se preocupará de que te sientas segura de nada.

Puede que por fuera se vean como toda una pareja, pero la realidad es que su falta de compromiso es una situación confusa y dolorosa. Porque estar clon alguien así, significa que nunca vas a obtener lo que quieres y mereces de una relación. Porque no importa cuántas palabras o gestos bonitos haga, su falta de compromiso significa que para él es un juego, que nunca te elegirá y peor aún, que no te dejará elegir a nadie más. Así que piensa, ¿realmente quieres eso?

