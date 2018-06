7 posturas del Kamasutra para tener sexo en el coche

Kama Sutra @alajokazz #alajokazz #lifeisbeautiful #shareyourmoment #instaaddict #kamasutra #kamasutrapositions #theindianhandstand #kama #sutra #indiansex #sexguide #makelove The woman takes her weight on her hands, with her arms outstretched either on the floor or on the bed for the Indian Headstand sex position.(KamaSutra)

A post shared by InstagramAddict (@alajokazz) on Sep 16, 2017 at 3:41pm PDT