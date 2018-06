Tres recomendaciones para un buen sexo mañanero

Cualquier hora es buena para tener sexo. Sin embargo, muchos estudios han determinado los beneficios que tiene el sexo mañanero para fortalecer los lazos en la pareja y comenzar un día lleno de energía luego de un encuentro de placer.

El sexólogo Fernando Serrano (sexologiaenlinea2.0) detalla que “el sexo mañanero es una excelente opción para disfrutar de la sexualidad a plenitud con tu pareja. Al final de la madrugada y primeras horas de la mañana no solamente nuestro cuerpo y nuestra mente están relajados y óptimos para desempeñar la función sexual al máximo, sino que además nuestros niveles de testosterona son los más altos a lo largo del día por lo cual hace que el deseo sexual pueda llegar a ser más intenso”.

Serrano presenta cinco prácticos consejos para un buen sexo mañanero o sexo express:

Breve rutina y aseo

Si bien siempre debemos estar limpios y se recomienda ducharse antes de irse a la cama, no está demás tomar medidas extras, de manera que si decides despertar en la mañana a tu pareja para hacer el amor lo mínimo que debes hacer es cepillarte los dientes y un buen aseo bucal. Y de igual forma si tu pareja se despierta con intenciones de hacer un mañanero escúrrete unos minutos al baño y haz lo mismo.

Orina antes de empezar

Siempre es bueno orinar antes y después de una relación sexual, pero en el mañanero hay una especial connotación y es que hacer el amor con la vejiga llena de la orina de toda la noche puede resultar un tanto incómodo, así que aprovecha la excursión el baño y haz las dos sugerencias que te acabo de hacer.

Es difícil organizar un buen sexo gourmet en un mañanero. Por lo general esto es un rapidito pero lo puedes ampliar según el tiempo y el día que vayas a realizarlo, no olvides que si tienen que ir a trabajar éste sexo debe ser lo más rápido posible pero que ambos lo disfruten.

No olvides utilizar el preservativo

Si la persona con la que vas hacer el mañanero no es tu pareja, protégete, ya que por muy rápido que se den los acontecimientos seguramente no vamos a querer un embarazo no deseado, o una enfermedad de transmisión sexual.

Aunque son tips que pueden sonar básicos siempre es bueno recordarlos, por salud y a fin de lograr el placer que ambos se merecen para arrancar el día lleno de energía y alegría.

