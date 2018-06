El micro-cheating: una nueva forma de infidelidad que se expande

Envías un mensaje por Whatsapp a alguien que te gusta y lo borras, haces “like” en los post en Instagram de tu expareja con frecuencia o constantemente creas perfiles con otra imagen en sitios de citas, dices que estas disponible y estás casado. Si tu conducta es recurrente en unas de las prácticas anteriores puede que seas adicto al “micro-cheating”, una nueva forma de infidelidad, pero a pequeña escala.

La psicóloga australiana Melanie Schilling señaló que el micro-cheating puede definirse como un “pequeño engaño”, donde una persona le es infiel a su pareja sin que esto implique contacto físico con otras personas, pero sí involucra sentimientos con alguien externo a su relación.

Schilling también nombró otros ejemplos de micro-cheating como guardar el número de una persona cambiándole el nombre de contacto para evitar ser descubiertos, o hablarle a tu expareja para recordar alguna experiencia que pasaron juntos o, incluso, compartir chistes en privado.

Los conocedores del tema también apuntan que el micro-cheating puede definirse un una simple frase: “engañar, pero solo un poquito”. Agregan que hoy, en la era digital, es más fácil que nunca darle señales a alguien de que uno está disponible, aún teniendo una relación estable con alguien.

Martin Graff, profesor de psicología en la Universidad de Gales de Sur, de Reino Unido, aseguró a la BBC Mundo que este nuevo tipo de infidelidad viene a partir de una evolución de las redes sociales, del internet y de cómo las personas se muestran cada vez más interesadas por las comunicaciones electrónicas.

Graff también apuntó que aunque el micro-cheating no siempre significa que uno esté engañando a su pareja, es un comportamiento que puede dar pie a una infidelidad. Algo así como preparar el terreno. “El hecho de que nos comuniquemos cada vez más por internet hace que las relaciones sean cada vez más ambiguas”, explica.

Si practicas algunas de estas conductas con frecuencia puede que estés involucrado en el micro-cheating:

– Enviarle un mensaje a tu ex

– Hacer "like" en los post de alguien que te llama la atención en las redes sociales

– Construir una amistad “platónica” en internet

– No eliminar tu perfil en aplicaciones de citas

– Intercambiar mensajes directos, que son formas de comunicación privadas, y borrarlos automáticamente para que no se moleste tu pareja

La psicóloga Schilling asegura que lo ideal es “siempre mantener comunicación con tu pareja, y no sacar conclusiones ni preocuparte a menos de que tus sospechas tengan un buen fundamento. La clave aquí es ser objetivo y racional, más que ser subjetivo y emocional. Lanzar acusaciones vacías e insultos no te llevará a ningún lado”.

