5 ventajas de tener una relación con alguien mayor que tú

Las jóvenes a menudo se cansan de la decepción que proviene de salir con hombres de su edad. Muchas consideran que los chicos simplemente buscan divertirse y que tienen problemas con el tema del compromiso, que muchos siguen buscando su rumbo y que creen que sentarán cabeza una vez que estén listos (lo cual puede tomarles muuucho tiempo).

Aunque la sociedad generalmente acepta el dúo de mujer joven-hombre mayor, estas relaciones pueden seguir siendo tabú para algunos, incluso suelen descalificar a la chica, al decir que está buscando un 'sugar daddy' que la mantenga (y viceversa, la relación de un chico que sale con una mayor la ven como algo grotesco. ¿Por?).

Alejémonos de los estereotipos y los calificativos. Aquí están algunas ventajas (en teoría) de salir con alguien mayor que tú.

Si estás indecisa sobre cualquier banalidad, elegirá por ti (y será genial)

Piensa cuántas veces has tenido discusiones en una cita con alguien de tu edad sobre a dónde ir a comer o si ir al cine o al parque. Se puede volver algo eterno porque al final ninguno se pone de acuerdo. Los hombres mayores han vivido eso y saben cómo llegar a una solución porque lo último que quieren es perder el tiempo decidiendo. Conocen excelentes lugares para comer, beber y socializar, además de que son atinados dándote gusto, aún cuando ellos eligen el plan.

El sexo será más íntimo

No más sexo por instinto o calentura, esta vez estará preocupado por hacerte pasar el mejor momento siempre. Te besará, te mirará a los ojos y te dirá lo hermosa que eres. Él sabrá cómo tocarte para que disfrutes tanto como él. Apreciará cada vez que estén juntos porque lo ve como una experiencia, no como una aventura o competencia con sus amigos.

Él aprecia tu alma

Los hombres mayores realmente disfrutan de una buena conversación. Él quiere escuchar acerca de tu carrera, ideas y aventuras. Le interesa saber sobre lo que te acongoja y lo que deseas. Tu alma es un gran atractivo para él más allá de tu físico tanto como tu apariencia física. Usará su experiencia para aconsejarte y darte un abrazo real cuando lo necesites.

Y tu juventud

Los hombres mayores buscan mantenerse al día a través de las experiencias de generaciones más jóvenes. Cuando las personas se acercan a la mediana edad, es fácil caminar por la vida y sentirse cómodos con lo que han construido para sí mismos. Si un hombre está saliendo con una mujer más joven, es probable que esté buscando mantener su juventud y seguir la corriente sobre los lugares nuevos, estilos de baile y música. Sin duda él te enseñará todo lo que el aprendió y vivió pero tu juventud lo inspira y le hace querer saber más de ti.

Al final, la edad no es más que un número

La verdad es que depende de la persona. Las razones anteriores pueden ser ciertas para la mayoría de las personas, pero eso no necesariamente significa que sea el caso de su pareja. La edad no es más que un número. Pero realmente, las personas crecen y maduran a ritmos diferentes. A pesar de que alguien tiene 10 años más, en realidad puede tener una edad similar emocionalmente, o simplemente en un lugar similar en sus vidas. Piensa cómo te sientes y no te preocupes por los cumpleaños con unos cuantos años de diferencia.

