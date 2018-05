Sexóloga enumera cuatro consejos para reavivar la libido

La sexóloga Beatriz Espina define la libido como “el equivalente al deseo o apetito sexual que en muchas ocasiones disminuye y no es porque nuestra pareja no nos guste, sino porque el estrés afecta, los cambios hormonales, cambios de vida (mudanzas o migración) , problemas de autoestima o depresión, así como también la rutina en pareja hace que disminuya el deseo… Son muchos factores que afectan y hacen que no sientas ganas de hacer el amor, no sientas la excitación divina como debería, sino la sientes pero muy suave”.

Ante la presencia de esta baja del apetito sexual la especialista recomienda buscar alternativas para activarlo. “Se requieren de una serie de estímulos a través de los sentidos. Éstos a su vez llegan al cerebro y liberan mensajes químicos que producen el deseo gracias a la producción de hormonas como los estrógenos, tetosterona y progesterona”.

Para que aumentes tu libido y tengas encuentros sexuales divinos la sexóloga aconseja:

Trabaja tu mente

Debes alimentar tu apetito sexual con placer y erotismo. Hay miles de formas de hacerlo, puedes ver películas eróticas, pornografía, literatura, etc., todo lo que a ti te inspire.

Fomenta tu autoestima

De acuerdo a un estudio del Colegio de Sexualidad de Estados Unidos, una persona segura de sí misma y con mucho amor propio tiene mayores niveles de deseo sexual.

Sexo frecuente

El ciclo erótico inicia con la libido, entre más encuentros sexuales tengas, el deseo crece. Y el ciclo se repite sin fin.

Ejercicio y dieta

Además de ser básicos para tener un excelente estado de salud, llevar una vida saludable mejora tu respuesta sexual y disposición para el sexo.

Así como puedes activar tu libido e incluye la terapia sexual como herramienta pero no dejes de darle a tu cuerpo la alegría que se merece.

Diferentes alternativas para activar tu vida sexual desde el placer y el deseo.