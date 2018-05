Siete señales que estás enamorada de tu mejor amigo ¡Atenta!

Siempre está ese amigo, esa persona que te acompaña en todo momento, es tu paño de lágrimas cuando sucede algo malo y el primero en celebrar cualquier cumpleaños o un momento alegre.

Según una investigación de la Universidad de Wisconsin “las mujeres se enamoran menos de sus amigos y ellos sienten más atracción por ellas”

Tienen gustos muy similares y pasan la mayoría del tiempo juntos sin problemas de ataduras amorosas pero, ¿qué sucede cuando comienzas a sentir algo más?

¿Será el amor de tu vida y no te has dado cuenta? Te ofrecemos algunas señales que podrían darte una idea si es una amistad o un noviazgo no oficial:

-Pasar cualquier momento con él: no son suficientes los mensajes de texto que se envían a toda hora, quieres estar siempre con él, compartir todo. Los momentos que están juntos siempre estás feliz y las horas ‘pasan volando’.

-Está constantemente en tus pensamientos: siempre piensas en él, lo asocias con cada cosa que suceda en tu día. La antropología dice que si pasas 85% de tu tiempo diario pensando en una persona, entonces estás enamorada.

-Estando con el no dejas de reír: esos momentos que pasan juntos no es cualquier tiempo, pues las carcajadas y el buen humor están aseguradas con él. La complicidad es evidente y los demás se dan cuenta de ello. Cualquier chiste que haga, por muy malo que sea, para ti es el mejor.

-Siempre están en constante comunicación: desde que despiertas hasta que vas a dormir, cada vez que tienes el teléfono en la mano es hablando con él, en tu Whatsapp su ventana de chat siempre está abierta y comparten todos los detalles de su día.

-Criticas a quienes sean sus parejas: cuando él tiene alguien en su vida y te habla de ella, buscas lo negativo, te enojas y sientes celos aunque no lo expreses. Esto es una señal clara que lo suyo no es una simple amistad.

-Buscas sus halagos: te encanta que él te diga lo bien que luces o lo divertida que eres.

-Sus amistades en común se refieren a ustedes como una pareja: bromas sobre su cercanía y su sinigual amistad son recurrentes y esos comentarios de “hacen una bonita pareja”, “se llevan muy bien” o “son el uno para el otro” de sus amistades y familiares son consecuencia de que ven alguna chispa de romance entre ustedes.

Te recomendamos en video