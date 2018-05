No solo es física: Conoce cuáles son los tipos de infidelidad

La infidelidad física no es el único tipo de adulterio que existe. Según explicaron un grupo de investigadores noruegos que realizaron un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences, una infidelidad duele igual aunque no se haya producido el acto sexual.

Y es que cuando engañan, ya sea con sexo o no, se siente que la confianza se ha perdido.

Las relaciones fuera del matrimonio o de la pareja amorosa pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí te las explicamos:

Directa

Es aquella en la que el infiel tiene en mente engañar a su pareja; es decir, antes de que la infidelidad ocurra la persona ya ha hecho movimientos para poder tener relaciones con otra persona. En definitiva, es deliberada y planificada.

Indirecta

Una infidelidad es indirecta cuando se da el caso contrario al anterior. Aquí no existe una intención inicial de ser infiel, sino que los deseos o el acto de ser infiel surgen de forma repentina; por ejemplo, se da cuando una persona está mal en su relación pero la cercanía con alguien a quien le cuenta sus problemas acaba en una infidelidad. En estos casos, la persona que tiene pareja puede llegar a arrepentirse.

Online o virtual

Esta es muy común en la actualidad, pues con la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, muchas personas emplean Internet para ser infieles. La persona puede conectarse en cualquier momento (incluso con la pareja en casa) y los medios sociales digitales son una manera de evadirse de la realidad del mundo físico, bajo un aparente anonimato.

Quienes cometen una infidelidad virtual no siempre llegan a quedar con su compañero o compañera de infidelidad de manera física.

Física

En ese tipo, las personas pueden conocerse en una cafetería y, tras entablar una relación a escondidas, acaban consumando el acto.

Afectiva

Algunas personas consideran que la infidelidad no necesariamente incluye sexo, sino que el solo hecho de sentir algo por otra persona fuera de la pareja es una traición.

Esta es aquella en la que la persona que tiene pareja “siente algo” por otra persona. También recibe el nombre de infidelidad romántica, y puede haber o no sexo.

Sexual

Es un tipo de infidelidad en la que hay acto sexual, y las personas involucradas no experimentan un profundo apego emocional necesariamente. Este tipo de infidelidad suele llevarse a cabo, generalmente, por hombres.

Por adicción sexual

Son infidelidades de tipo sexual en las que lo único que desea la persona es satisfacer su necesidad erótica obsesiva. La adicción sexual se manifiesta por un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternándose con períodos de relativa calma.

