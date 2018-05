Mujer cuenta cómo superó la infidelidad de su esposo: “Fue una de las experiencias más amargas de mi vida”

Carolina Rodríguez, locutora de 35 años, pensó que se le acabó el mundo cuando descubrió la infidelidad de exesposo con una estudiante universitaria. Al descubrir la infidelidad pensó en el suicidio como única salida para tener paz en su corazón y superar la situación.

La rabia y el amor también la llevó a cambiar de planes: Perdonar a su infiel marido y permitirle que él mantuviera la relación extramarital, con tal que su esposo no la abandonara y la dejara a un lado por una chica más joven.

“Fue una de la experiencias más amargas de mi vida. El amor puede llevarte a pensar y actuar de manera estúpida, a menospreciarte como mujer, a hacer cualquier locura para que la persona que amas no te deje. Hoy, soy otra mujer, me valoro más y conseguí una persona que en verdad me quiere y respeta. Mi exesposo ya es pasado, ya no es nadie. Yo decidí seguir adelante y tener una nueva vida”, dice Rodríguez, al dar fe que una infidelidad sí puede superarse.

Ser víctima de una infidelidad es una de las experiencias más traumática que puede sufrir cualquier mujer. Quien lo vive pasa por una serie de etapas o fases que van desde el enojo, la culpa, negación, aceptación, la agresión, tristeza, la toma de decisión y la superación.

La psicóloga Alejandra Martínez dijo a Nueva Mujer que la clave para superar una infidelidad empieza “por la aceptación del problema, la autoevaluación de la persona, determinar en qué se falló y el amor propio que se tiene a sí mismo la persona afectada, en otras palabras, su autoestima”.

Afirma la experta que “en estos casos lo mejor es tomarse un tiempo para explorar y evaluarse. Si vale la pena perdonar a quien te fue infiel o sacarlo de tu vida porque tiene una conducta reincidente. Si decides sacarlo de tu vida, tomate un tiempo a solas para que sane tu corazón, esto te servirá para pensar, autoevaluarte y así evitar errores en un futuro. No te victimices, nunca lo hagas, más bien inicia un proceso de sanación y de perdón”.

Insistió en que “todas las mujeres que han sufrido una infidelidad sienten irá, frustración y rechazo hacia los hombres porque piensan que todos son iguales. Eso a veces destruye la confianza en una nueva relación. La regla de oro es mantener la frente en alto, valorarte como ser humano y seguir adelante”.

Martínez asegura que “una infidelidad si se puede superar, no es imposible como muchas mujeres piensan. Pero, la persona que sufre tiene que poner de su parte, dejar a un lado el sentimiento de culpa, incluso, de venganza y aceptar la situación. Todos estos procesos te permiten iniciar una nueva vida, una nueva oportunidad para disfrutar al máximo tu libertad. Yo siempre recomiendo en estos casos rodearte de personas de tu confianza para que te apoyen y cuiden durante el proceso de duelo. También realiza ejercicios para drenar la rabia y el dolor”.



