¿Perdonar o no una infidelidad? Psicóloga comparte su opinión con Nueva Mujer

Cuando una tercera persona entra en la relación de pareja algo pasa, algo no está caminando bien, entonces se presentan dos alternativas, modificar lo que se alteró para recuperar la pareja o culminar una relación y pasar la página.

Son muchas las opiniones que se presentan sobre la infidelidad y muchas las personas que se rompen la cabeza pensando si se debe o no perdonar la entrada de un tercero en la relación.

La incertidumbre se presenta porque la infidelidad se considera sinónimo de traición al compromiso pactado entre las partes implicadas, los cónyuges. Rompiendo así la confianza sobre la que se establece la relación de pareja.

Cuando se produce una infidelidad, la persona traicionada sufre una profunda herida en su autoestima, que deberá sanar para tomar la decisión más certera, y para lograr esto el reto es perdonar, un reto sumamente difícil pero necesario si desea recuperar su relación.

“Ahora bien, para mí cuando ya estás en un punto donde decides entregarlo todo en una relación, y ocurre esto, es también una señal para darte cuenta que por ahí no es. No estás recibiendo lo que estás dando pero sobre todo, cuando perdonamos y perdonamos carecemos de amor propio, pues le estamos diciendo al otro 'ven, hazme lo que quieras, cuantas veces quieras que yo aquí me quedo'. Y si, te quedas ahí pero te quedas con dolor, con dudas y hasta con depresión entonces no es sano”, detalló la psicóloga.