¿Quieres un juguete sexual? Te decimos cómo elegir el mejor para ti

美國 B Swish Bcute Pearl 比域斯小巧珍珠型振動按摩棒 比域斯小巧珍珠型採用矽膠製造,手感順滑舒適,珍珠型的設計適合刺激陰部和後庭。這震動棒的震動力適中,震動速度可自行調節,並具防水功能,適合在任何地方使用。好好體驗這震動棒帶來的甜蜜樂趣吧! #saltycorner #成人用品 #咸咸角落 #按摩棒 #變色龍 #震棒 #迷你震棒 #迷你 #防水 #vibe #vibrator #bswish #bcute #高潮 #性用品 #佐敦店 #佐敦成人用品店 #性商店 #子彈 #女性必備

