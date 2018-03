El hombre se excita cuando tragas su semen

A diferencia de lo que muchas mujeres piensan, el semen no necesariamente sabe mal. Si tienes semen en la boca y te da repulsión tomarlo, puedes escupirlo, pero no tienes que tragarlo, pero, si no quieres ingerirlo, ¿por qué lo intentas?

No es porque no te excite lo suficiente, ya que si uno está con alguien es porque le tiene confianza y esa persona lo enciende. Es cuestión de estómago, un estómago fuerte que soporte lo que venga.

Entiendo que puedes ser de estómago débil y vomites por su sabor u olor.

¿Cómo lo hago?

Si tienes ganas incontrolables de tener sexo oral, no temas en decirle a tu galán por lo que va a pensar, a los hombres les encanta (es más, les excita) que tomes la iniciativa.

Una vez hayas entrado a la acción, toma en la mano un pañuelo desechable para escupirlo.

Si lo vas a tragar, en el momento en el que el hombre eyacula deja la punta del pene metida en tu boca y deja que se vaya hasta el fondo, así lo tragas rápido.

Mientras más afuera de tu boca esté el pene, más quedará el sabor del semen.

Lo más sencillo siempre es lo mejor, así que él acostado boca arriba y tú inclinada sobre el pene, así tienes todo el control y te puedes quitar en el momento que quieras.

Si eres más experimentada, ¿qué tal la pose del 69?, en donde él te hace sexo oral y tú se lo haces al mismo tiempo.

Mitos y verdades

Mucha gente cree que es una práctica súper segura, pero hay que tener cuidado cuando es una pareja con la que no tenemos suficiente confianza.

Si la persona tuviera una lesión dentro de su boca por la que puede traspasar un virus, también te podría contagiar infecciones de transmisión sexual. Ojo con eso.

Toma decisiones

Les gustará que juegues con su miembro, no tendrán objeción alguna

Es una decisión muy personal la que tomas al acceder a tener una relación sexual, eres tú quien decide qué hacer o qué no. Por lo que no estás obligado a realizar nada que no te parezca correcto.

