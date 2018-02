Los hombres infieles no dejan a sus esposas después de sus aventuras por estas razones

En un mundo en el que los divorcios y las infidelidades van al alza, encontrarse con un matrimonio sólido y unido a través de los años pareciera una cosa cada vez más rara. De acuerdo con un estudio, en Estados Unidos el 53% de los matrimonios terminan en divorcio, mientras el 41% de las parejas admite haber estado involucradas en al menos una infidelidad ya sea física o emocional.

Sin embargo, existe un fenómeno muy curioso: los hombres no siempre dejan a sus esposas tras una infidelidad. De hecho, es más común que no lo hagan. La cuestión es: ¿por qué no lo hacen?, ¿qué los detiene? La realidad es que la respuesta es más sencilla de lo que se piensa. Estos serían los 5 motivos más comunes.

1. La estabilidad

Uno de los motivos más comunes de las infidelidades por parte de los hombres es la rutina en el área sexual. Sin embargo, al tener una aventura, no dejan a sus parejas debido a la estabilidad económica, social y hasta emocional que ésta les ofrece. En pocas palabras: ya tienen lo que necesitan.

2. La complicación de un divorcio

Es bien sabido que pasar por un divorcio no es nada sencillo. Por más que se tenga una amante, el proceso puede ser doloroso y desgastante, así que los hombres prefieren dejar las cosas como están y seguir con una doble vida.

3. Porque aún aman a sus esposas

Aunque se crea que ésto no puede ser posible, lo es. La infidelidad y el amor pueden ir juntos, si no lo crees piensa en las veces que, como hijos o amigos, has defraudado a tus seres queridos; nunca ha sido por falta de amor.

Por supuesto que mentirle a alguien a quien supuestamente amas es inaudito; sin embargo, muchos hombres se han equivocado y lo han hecho por motivos incorrectos, pero en la mayoría de las ocasiones no significa que hayan dejado de amar a sus esposas.

4. Los hijos

Quizás es una de las causas más comunes. Los hombres eligen quedarse con sus esposas por sus hijos y por intentar brindarles una “familia tradicional”.

5. Porque es algo pasajero

Sin intentar justificar estos actos, a veces necesitan un respiro del matrimonio y de la rutina que puede ser agobiante. Lo ven como unas “vacaciones” del matrimonio y en la mayoría de las ocasiones no tiene consecuencias mayores.

Lo más importante es mantener una buena comunicación con tu pareja y ser abiertos y honestos con sus sentimientos. Una infidelidad nunca será justificada, pero no siempre significa que el amor o interés han terminado.

