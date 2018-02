El amor en la era digital: la atracción a través de la pantalla

Sin remontarnos a tiempos de Romeo y Julieta, hubo una época en la que se escribían cartas de amor con tintas de colores a la persona que nos gustaba; poníamos corazones por todas partes y hasta un beso marcado con lápiz labial junto a la firma. Con suerte, conseguíamos su teléfono y esperábamos con ansias una llamada y que nos invitaran a salir. Fue una época en la que no existía la idea de tener un teléfono celular para tener contacto con el otro y en la que el amor se basaba en el encuentro cara a cara y la conversación frente a frente para saber si había química o no. Hoy, todo ha cambiado, el amor ha dado un giro de 180o basado en lo virtual an- tes que en lo físico.