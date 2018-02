¿Por qué no contestar al instante un mensaje de Whatsapp de tu novio?

Desde que Whatsapp llegó a nuestras vidas no podemos vivir sin la aplicación. Estamos en contacto con la familia, los amigos cercanos y lejanos y, por supuesto, nuestra pareja o el chico que nos gusta.

Todo son puntos a favor: te conoces más, te vas contando lo que te sucede en el día, mandas fotos, memes… Sin embargo, no nos podemos obsesionar con contestar al instante todos los mensajes, estar pendientes a cada segundo y no dejar que pase el tiempo entre conversación y conversación. Porque entonces, la aplicación se volverá en nuestra contra y perjudicará a nuestras relaciones.

Estas son algunas de las razones por las que es bueno no responder al instante a un mensaje:

Por tu disponibilidad

Es la más clara y simple de las razones: puede que estés trabajando, hablando con otra persona, quedando con tu amiga o visitando a tu familia. El caso es que no estás pendiente el móvil (o no tendrías que estarlo). Aunque oigas el sonidito de la notificación, no deberías tirarte a responder, tu pareja tiene que entender que prefieres mirarlo cuando estés tranquila o no estés con gente.

Por hacerte de rogar

Las cosas buenas se cocinan a fuego lento. Estás teniendo una conversación interesante o te ha propuesto un plan emocionante y tú ¡contestas corriendo a todo! Incluso mientras él termina de escribir. ¡Error! Es mejor darle emoción y chispa, no abras el whatsapp ni respondes al instante sino que haz algunas cosas pendientes y contestarle dentro de un rato cuando no esté pendiente pero sí dando vueltas a qué estarás haciendo.

Por no hablar 24/7

Imagínate, llega el final del día y ¡tienes cosas que contarle a tu pareja! ¿Te resulta raro? Si hablas cada medio minuto, 24 horas al día, 7 días a la semana, no tendrás nada que contar. Dar algo de espacio entre una respuesta y otra hará que no estés escribiendo a todas horas… ¡Y hasta lo echarás de menos! 😉

Para madurar las respuestas

Te ha preguntado algo comprometedor y no sabes qué contestarle. Quieres darle una respuesta divertida a un Whatsapp que te ha enviado. Te apetece soltarle una broma pero no sabes cómo ponérsela. Date un respiro, deja que pase un tiempo y piensa bien tu respuesta, no la fuerces. Cuando menos te lo esperes, te vendrá la inspiración y ese será el momento perfecto para contestarle.

¿Por qué no contestarte al instante en una discusión?

Te habrá pasado más de una vez, empiezas una conversación como si nada y, poco a poco, la cosa se va calentando y acaba en discusión. Tener una movida con tu pareja por Whatsapp es simple y llanamente una mala idea. ¿Por qué no debes continuarla ni responderla? ¡Atenta a las razones!

El tono se puede malinterpretar

Sí, lo sabemos. Tú pareja te conoce y sabe cuándo hablas borde o cuándo estás escribiendo de forma irónica. Sabemos que existen las notas de audio pero discutir por Whatsapp nunca va a ayudar a resolver una pelea. Solo nos ayudará a no enfrentarla cara a cara. Que tú tengas que interpretar cómo dice las cosas y él haga lo mismo con tus palabras, puede llevar a mucha confusión y solo agrandará el problema.

La contestación en caliente nunca es acertada

Reaccionamos a un mensaje y saltamos con una respuesta de la que, en ocasiones, nos arrepentimos, ¿te suena? Si algo te molesta y crees que hay que discutirlo, ¡díselo! Pero aplaza el momento de hablarlo hasta que le llames o veas en persona. Ese tiempo te dará la oportunidad de madurar tu postura y hasta consultar con tus amigas cercanas si tienes razón o puedes estar equivocada.

¿Y si tienes que dejar de hablar y le dejas con la palabra en la boca?

Estás en plena discusión y, de repente, por trabajo o por una interrupción inesperada, él o tú ¡tienen que dejar el Whastapp! Con el calor de la pelea, el otro solo se enfadará más y creerá que le has dejado con la palabra en la boca cuando, lo que realmente ha pasado, es que has tenido que dejar el móvil. Si no mantienes una pelea en línea, esa confusión ¡no existirá!

¿Qué es lo mejor?

Lo mejor será que si ves que ha empezado una disputa entre ustedes, te tomes un par de minutos para respirar y relajarte. Después, escríbele un mensaje explicándole que prefieres hablarlo por otra vía en la que las cosas no se puedan malinterpretar.

