Así es como puedes sobrevivir a San Valentin si eres soltera, según tu signo

Los signos zodiacales nos dan una visión de la personalidad y determinan como se maneja cada persona en las diferentes situaciones en la vida, incluyendo la soltería. A continuación te decimos como eres cuando estás soltera según tu signo zodiacal.

Es un signo muy independiente al que no le gusta atarse, les gusta hacer lo que quieren en sus propios términos y no les preocupa estar solteros. A Aries no le importará pasar San Valentín haciendo lo que más le gusta solo.

Tauro

Valora la independencia y autonomía, prefieren hacer las cosas a su modo y les molesta cuando otros no concuerdan con ellos, al mismo tiempo valoran la consistencia por lo que cambiar a estar en una relación después de haber estado solteros por un largo tiempo les asusta. Podrá disfrutar de San Valentín viendo una película o cocinando su platillo favorito.

Géminis

Es un signo fuerte e independiente, tienden a ser impulsivos y energéticos. Puede ser que se aburran con facilidad en una relación por lo tanto prefieren mantener sus relaciones casuales. Probablemente no pasen el día del amor solos pero no será con alguien con quien compartan un compromiso.

Para cáncer estar soltero no es problema por que aman su independencia, aunque les gusta tener cerca a alguien que se preocupe por ellos. Este día del amor podrán compartirlo a lado de sus mejores amigos.

Leo

Aunque dirá que le gusta ser independiente la verdad es que siempre prefieren tener a alguien que los admire y por esto no duran mucho tiempo solteros. Puede ser que este San Valentín le sorprendan con una cita.

Son muy analíticos por lo que antes de involucrarse en una relación pensarán en todos los escenarios posibles en los que las cosas podrían salir mal. En San Valentín se concentrarán en consentirse a sí mismos.

Libra

A libra le gusta estar rodeado de gente, les encanta que los admiren y por eso no pueden evitar enamorarse todo el tiempo. Puede ser que en esta fecha encuentre a alguien con quien compartir una agradable comida.

Escorpión

Son ambiciosos y están demasiado ocupados para preocuparse por alguien más. Es difícil que lleguen a confiar en alguien y por eso prefieren mantenerse solteros. Lo más probable es que no le interese esta fecha y prefiera concentrarse en sus proyectos personales.

Sagitario

A Sagitario le gustan las personas pero odia el compromiso. Prefieren mantenerse solteros a menos que alguien les ofrezca aventuras y libertad. Este San Valentín lo pasará con sus amigos cercanos.

Los Capricornio están seguros de sus habilidades y no necesitan el reconocimiento de otras personas, por lo que no ansían estar en una relación. En el día del amor, Capricornio prefiere disfrutar de las cosas pequeñas como una buena película y un café.

Acuario

Acuario le tiene fobia al compromiso, por eso nunca se entregan completamente a nadie, siempre mantienen su distancia aunque esto no significa que no se preocupen por la otra persona. Durante esta fecha aprovechará su tiempo libre para descansar y recuperarse.

Piscis

Por ser uno de los signos más sensibles, usualmente necesitan a alguien que los motive y entienda, así que preferirán tener una pareja. Si es que no se encuentra en una relación, probablemente haga planes para salir y disfrutar con alguien cercano.

