Los hombres también se enamoran por el buen sexo

Los hombres pueden llegar a enamorarse a través del sexo, lo confirman varias investigaciones. Mientras que las mujeres asocian el afecto con el sexo, los hombres primero piensan en el sexo y después en el enamoramiento.

A Santiago Cárdenas, de 33 años, le pasó. Tenía una relación de "amigos con derechos" con Maggie y cuando habían acordado solo tener sexo -porque ella aún veía a su exnovio- se rompió la regla. Santiago cuenta que fue ella quien le pidió manejar esa relación así ya que tenía la esperanza de que las cosas con su ex retomaran pero no llegó ese día.

Maggie no era intensa, según Santiago. "Ella salía de mi casa y ni un solo mensaje de texto, entonces así manejamos la relación abierta. La tenía clara; empecé a salir con otras chicas pero cada vez extrañaba a Maggie y no tenía nada más que extrañar que el buen sexo que teníamos", detalla.

Como buen sexo, Santiago define, la química que había entre los dos en la cama. Recalca que le encantaba complacerle y ella a él. Confiesa que eso se fue convirtiendo en una "especie de adicción" porque cuando estuvo con otras mujeres hasta le hacía falta sentir el perfume de Maggie en la almohada. Todas las otras chicas no tenían importancia para él, incluso una se ilusionó de Santiago y él le dijo que no podía ser más que su amigo. La emoción hacia Maggie aumentó cuando ella, en uno de sus encuentros íntimos, tuvo un orgasmo del que se asustó porque le dijo que nunca antes otro hombre le hizo sentir igual y esto aumentó el ego de él.

Pasaban días y semanas sin que Maggie y Santiago se enviaran un solo mensaje tras sus citas sexuales pero él siempre la buscaba para citarla en su departamento y ella accedía porque también le gustaba esa química sexual. Tras seis meses de esta situación Maggie le confesó que estaba saliendo con alguien más. Santiago le reclamó por la poca importancia que le había dado a lo que tenían y ella se justificó diciendo que el sexo no lo era todo, que la otra persona le conquistó con detalles, invitándola a salir, viajando en los feriados, estar pendiente de su día a día y también en la cama. Pero Santiago le declaró su amor y confesó que "no podía estar bajo las sábanas con otra mujer que no fuera ella".

No es fácil encontrar a alguien con quien tener complicidad en la cama. Para eso primero tiene que haber un deseo sexual, un instinto o un apetito y después viene el orgasmo, uno de los ingredientes clave para que empiece a crearse una historia de amor.

Las mujeres somos exigentes pero los hombres no se conforman. Bien es cierto que el sexo es sexo, y aunque lo disfruten y en la mayoría de los casos consigan llegar al orgasmo, notan cuando una mujer les ha dado un mayor placer. Ellos quieren novedad, variedad, pasión y seducción… Con todo esto no es que con el sexo se enamoren ya que aparte tiene que haber cierta química. Sin embargo, el sexo será la ficha principal para generar las emociones.

Una de las investigaciones que revela este hecho es la de la neuropsiquiatra, Louann Brizendine, que explica que cuando los hombres llegan al orgasmo desprenden una hormona denominada dopamina que activa el sistema de recompensa, por lo que, tener relaciones sexuales con la misma mujer varias veces, incrementa la experiencia de apego hacia ella y en consecuencia, el vínculo con esa persona. Esto es algo que puede generar sentimientos, pero no todos los hombres lo experimentan.

Otra investigación, la del doctor Arun Ghosh, médico londinense experto en el área, explica que la hormona que produce el sentimiento de cercanía o cariño es la oxitocina. Pero aclara que las mujeres producen una mayor cantidad de esta hormona por lo que para ellas es más fácil experimentar esta sensación de enamoramiento después del acto sexual.

En cuanto a los hombres, Ghosh explica que la hormona que producen los hombres al tener un orgasmo es la del placer. Placer que puede crear adicción.

Así que si buscas enamorarlo haz que contigo tenga las mejores relaciones ¿cómo? Hay claves que todo hombre desea que le hagan en la cama: Tener unos preliminares prolongados, tener el control, que seas un poco cariñosa, ser dominados, un buen sexo oral, hablar de las fantasías, tener caricias , que te vea darte placer a ti misma, que le digas cosas perversas , que le des sorpresas, tener sexo salvaje, etc. Si hay química en las relaciones sexuales y complicidad antes y después del coito da por hecho que ese hombre se enamorará de ti.

El sexólogo Rodolfo Rodríguez acota que la perspectiva de los varones respecto al sexo es muy interesante. Culturalmente hablando, los latinoamericanos tienen una tendencia a ser machistas con un enfoque coito-centrista, es decir, que se centran mucho en el acto sexual y al dar la importancia a la parte de los genitales es algo que pone en segundo plano las emociones.

Sin embargo, en cualquier acto sexual íntimo -así sea casual o transitorio- no se escapa un vínculo de las emociones del ser humano. "Esto entendemos que al tocar un cuerpo, como dice un dicho, también tocamos el alma de la persona".

El sexólogo dice que las mujeres son más sensibles y emocionales pero en el caso de los hombres todo podría empezar por una aventura, netamente sexo como el caso de Maggie y Santiago, e incluso hasta para no quedarse con las ganas acumuladas respecto a un encuentro íntimo con alguien. Pero no está todo dicho porque hay circunstancias en las que se genera un lazo de ilusión y ello se relaciona con la comunicación.

El especialista recuerda que en la función erótica de la sexología está, en primer lugar, la comunicación, luego el placer y finalmente el amor. Entonces cuando hay estos encuentros sexuales fortuitos y la comunicación conlleva un matiz de aventura, de riesgo o adrenalina, queda como una experiencia divertida. Pero cuando el cortejo o el tiempo que ha existido para vivir este encuentro íntimo ha sido significativo, con intenciones de conquista, se podría dar lugar a las emociones.

Además plantea otro escenario que es cuando el hombre tiene un interés más profundo por una chica. Es probable que en el momento de la intimidad confirme sus emociones para tener algo serio con esa persona.

La psicóloga Diana Robalino no coincide en que los hombres involucran sentimientos de compromiso y afecto a partir del sexo pero destaca que no se puede juzgar que todos se comporten igual, sin embargo orgánica y cerebralmente un hombre primero va a considerar el sexo como un encuentro físico que como un encuentro emocional.

Para Robalino es necesario tomar en cuenta que los encuentros sexuales continuos con una misma persona pueden lograr que un hombre llegue al

enamoramiento ya que no existe solo un lazo físico como tal sino una conexión de compromiso con alguien. Respecto de la química sexual argumenta que cada persona produce diferentes feromonas y en diferentes cantidades y dependerá de estas además de la atracción física y señales de cortejo antes y después del encuentro.