Los defectos femeninos que vuelven locos a los hombres

A veces somos demasiado exigentes con nosotras mismas y nos preocupan ciertos rasgos físicos y de personalidad que nosotras consideramos como un defecto y, que sin embargo, son precisamente los que hacen que un hombre se enamore de nosotras. Y es que la imagen que nos devuelve el espejo no es interpretada de la misma forma por nosotras que por los hombres.

Parece que las modelos de aspecto anémico están muy bien para las campañas publicitarias, pero los hombres aseguran que no es su ideal de mujer perfecta. Así, esas líneas de expresión que tienes alrededor de los ojos y para las que has buscado cremas y más cremas para reducirlas, vuelven loco a tu novio y por eso siempre intenta hacerte reír.

Esa cicatriz que tienes en la frente desde tu infancia y que intentas disimular con capas y capas de maquillaje es para tu chico el rasgo más atrayente de tu rostro, por eso no deja de mirarlo, rozarlo y hasta besarlo. Y las cuatro canas que te han salido, a tu chico le parecían super atractivas, por mucho que tu hayas corrido a teñirte el pelo.

Pero si algo vuelve locos a los hombres son las curvas. No encontrarás a un hombre que prefiera una mujer tan delgada que no se le noten sus formas femeninas. Así que no obsesiones por esos kilos de más porque seguro que tu chico está encantado con ellos.