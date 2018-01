7 señales de que tu pareja está perdiendo interés en ti y qué hacer al respecto

Cuando estás en una relación, todo parece amor y perfección entre ambos sin embargo, muchas veces conforme pasa el tiempo, los sentimientos van desapareciendo hasta que comienzas a sentir que el otro ya no se comporta como antes o ya no demuestra el mismo afecto. ¿Te ha pasado?

Estas son algunas señales que debes observar cuando crees que las cosas han cambiado con tu pareja. .

Hace excusas para todo

Al principio, él era todo sobre ti, pero ahora parece que huye de todo lo que te involucra. Trabaja hasta tarde, tiene que hacer proyectos, no se siente bien o siempre tiene planes con otras personas. Es normal que las parejas de pronto quieran hacer sus propias cosas, pero que lo hagan siempre, es un indicador de hartazgo o aburrimiento. Normalmente, cuando alguien te dice constantemente que no puede hacer algo, lo que realmente te dicen es que no quiere hacerlo o que no es una prioridad. Si ves que esto sucede mucho, podría ser una gran señal de que no está en la relación como antes.

No responde tan bien por teléfono

Antes se la pasaban pegados al teléfono, hablando y escribiendo; hablaban todas las noches y se dejaban mensajes de buenos días por las mañanas. Ahora él apenas y responde a un mensaje de texto y nunca te devuelve la llamada. Es posible que simplemente no esté interesado en chatear contigo o que pueda estar hablando con otra persona. De cualquier manera, es una señal clara de que está perdiendo interés en saber de ti.

Se pone a la defensiva y grosero

Si de pronto sientes que comienza a ignorarte, hace comentarios de mal gusto o bromas pesadas, es una gran bandera roja. Cuando tu pareja pierde el interés en la relación, deja de preocuparse por estar bien contigo y no es cuestión de modales sino de hartazgo. Frases como "si no te gusta, entonces no me acompañes" o "¿Para qué quieres estar si te molestas?", son muestra clara de que algo anda mal.

Ya no hace preguntas

Hacer preguntas es fundamental en las relaciones y no porque se cuestionen todo el tiempo sino porque es una forma de aprender más acerca del otro. Preguntas como cuál es tu banda favorita, cómo te ves dentro de cinco años y cómo te fue en el día son parte de toda relación que denota que le importas al otro. Si ahora esa persona ha dejado de hacerte preguntas cuando están juntos, es una clara prueba de que ya no le interesas tanto.

Es más vago e indeciso

Cuando un hombre se vuelve vago acerca de cuáles son sus planes, lo que quiere hacer, o si quiere salir o no, a menudo es una señal de que no está deseando verte y hasta lo está evitando. Si deja de compartir sus planes contigo y luego descubres que ha estado saliendo con sus amigos o familiares, entonces es una gran señal de que está perdiendo o ha perdido interés. Él claramente no está haciendo tiempo para ti cuando tiene suficiente.

No hay sexo

Si en las noches que están juntos, en vez de ponerse caliente, pasa a dormirse más rápido que un bebé o si haces algo por excitarlo y siempre dice que está cansado y se da la media vuelta entonces es señale de que ya no está tan involucrado emocionalmente como antes.

Sólo estás teniendo sexo.

Si por otro lado, tienen relaciones sexuales constantemente sólo para satisfacer sus impulsos, pero terminas con un vacío emocional, entonces la relación puede estar atravesando un deterioro. Cuidado con este punto pues muchas veces crees que el sexo soluciona las cosas y al darte cuenta de que el otro ya no se preocupa por hacerte sentir bien, al golpe puede ser muy duro.

¿Qué haces al respecto?

Entonces, ha recogido estos signos y se pregunta cómo proceder. Muchos dirían que si te das cuenta de que un chico está perdiendo interés en ti, ¿por qué luchar contra él? Pero, a veces hay otras cosas en su vida que lo hacen parecer distante y no interesado. Siempre es difícil tener una conversación seria sobre los sentimientos, pero también es importante hacerle saber cómo se siente y darle la oportunidad de decirle lo mismo. Intenta hablar con él para ver qué está pasando. Si se abre y hay una buena comunicación, puede no ser un problema con la relación en absoluto. Pero si no está dispuesto a abrirse y ponerse más distante, entonces es hora de pasar a otra persona.

LEER MÁS

Nueva Mujer 5 excusas recurrentes que un hombre dice para esconder una infidelidad ¿Sospechas que tu pareja te engaña?

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO