Señales de que tu relación no sobrevivirá al 2018

El año nuevo se trata de nuevas esperanzas y sueños emocionantes, pero no todo es color de rosa. Esperamos que en el 2018 te pasen muchas cosas asombrosas pero puede que sucedan cosas no tan buenas y que podrían involucrar a tu relación.

Si estás aquí es posible que tengas en la mente varias dudas sobre tu relación. Seguro que surgieron a finales del año pasado, pues esta temporada es estresante incluso para las mejores relaciones. Si sobreviviste a ello pero aun sientes grietas en tu relación, mira las siguientes señales.

1) Ninguno de tus propósitos involucra tu relación

Los propósitos son como “deseos” que debemos cumplir con nuestros méritos. Si tienes una lista de ellos y ninguno se relaciona con tu novio, hay dos opciones A) no esperas nada de tu relación este año o B) su relación va perfecta y no quieres mejorar nada (algo que nunca sucede).

2) Estas dudando sobre tus decisiones del año pasado

Es válido recapitular el año pasado, pero ponerse a dudar sobre lo que hiciste no está bien. Esta es una gran señal de advertencia. Por ejemplo si ya ahora sientes que se están viendo demasiado, si debiste haber aceptado ser su novia o si dijiste un “te amo” con sinceridad.

3) No confías plenamente en tu novio

Sé honesta contigo ¿Cuánto realmente confías en él? ¿Te sientes bien si no te contesta en horas? ¿Crees ciegamente todo lo que te dice? No necesitas confiar al 100% en tu novio, pero no debe tenerte preocupada su fidelidad las 24/7. Si no hay confianza tarde o temprano él o tú se sentirán incómodos.

4) Lo viste distante a finales de año

No sólo debes considerar tus emociones, también debes considerar los sentimientos de tu novio. Ellos son malos disimulando, pero cuando lo notas distante es un foco de alerta. En estos casos lo que te queda es hablar con él para corregirlo, pero también podría traer un obscuro secreto y una ruptura.

5) No tienes idea de hacia dónde va su relación

¿Has hablado con tu novio de sus esperanzas, sueños o metas? No necesita ser algo importante como una casa, boda o hijos, pero deben estar en la misma página para los siguientes meses o incluso el año. Si están “viviendo el presente” como hippies, tarde o temprano sus caminos no van a coincidir y eso traerá problemas.

6) Este año quieres más independencia (o soltería)

Sentir envidia por tus amigas solteras es normal, seguro ellas celan a tu relación. No obstante, sentir o pensar constantemente en lo mucho que amabas tomar decisiones sin pensar en terceros o salir de juerga con tus amigas ¡No es buena señal! Podrían estar sucediendo cosas en tu relación que no quieres reconocer y por eso te sientes tan sofocada por tu novio.

7) Este año buscas reavivar la chispa

Toda relación es mejorable, pero reavivarla significa que algo empeoró y buscas mejorarla. Perder la magia es normal, cada relación tiene su fase de luna de miel perecedera; pero si sientes que algo decayó el año pasado y debes remediarlo no es buena señal.

8) Su relación se basa en lo físico

Cuando estás con tu novio ¿Qué hacen normalmente? ¿La mayor parte del tiempo están toqueteándose? ¿Qué pasa con el lado emocional de su relación? Si tu relación es más que nada algo sexual, debes darte cuenta que esto probablemente no sea a largo plazo.

9) Estás consciente de algún escenario inevitable

A veces una chica no puede controlar su destino y existen eventos inevitables en nuestra vida. Desde graduarte o irte de intercambio, hasta mudarte con toda tu familia son cosas que posiblemente dañe tu relación. Recuerda que “mente sobre cuerpo”, si tienes contemplado el peor de los escenarios, probablemente suceda; en caso de que no, le deseamos lo mejor a tu relación.

