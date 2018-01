"Hola bella" y otras cosas que los hombres tienen que dejar de decir por chats (por favor)

Jechu Vacarezza, ha tenido más de 45 citas entre Tinder y Happn, y que por lo mismo, sabe muy bien los clichés que usan los hombres para intentar "conquistar".

Aquí, desclasifica algunos mensajes típicos, que lejos de atraer, repelen la conquista.

Nueva Mujer Chilena que ha tenido 45 citas en Tinder nos dice cómo cuidarnos de un posible psicópata Sigue estos consejos y ¡cuídate!

"Este es un consejo para los hombres para que no sean taaaaan zalameros en estas redes sociales, que sean más auténticos y no nos llenen de flores falsas que no tienen contenido de fondo", asegura Vacarezza.

¡Paren de hacerse los lindos! ¡No les creemos nada! Espero no echarme encima al poco público masculino que tengo 🙄… pero, ¡porfi! ¡Tómenselo a bien! 🙏🏻… Es un gran consejo que de verdad les puede abrir puertas para que dejen de autoboicotearse! 😲 🤦🏻‍♂️… Háganlo por ustedes… y bueno, también por nosotras 💁🏻! #LasCosasComoSonPoWn #Citas #Aplicaciones #Mensajes #Chat #Romance #Conquista #HacerseElLindo #Zalameros #MéxicoEnChile Posted by Jesu Vacarezza on Thursday, December 14, 2017

