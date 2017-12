Los hombres se enamoran más rápido que las mujeres, señala estudio

Es posible explicar lógicamente el amor? ¿Se pueden identificar las razones que nos llevan a amar alguien? Helen Fisher, antropóloga e investigadora de la Universidad Rutgers, de Nueva Jersey, que estudió este sentimiento humano (tan humano) durante 30 años creería que es posible.

Al menos eso intentó hacer en los cinco libros que escribió sobre la evolución y el futuro del sexo, el amor y el matrimonio. En una entrevista, la especialista canadiense comparte sus hallazgos en la materia. Nos deja con la sensación de que el amor tiene un poco menos de alquimia y más de razón de lo que uno desearía creer.

En sus textos destaca que los hombres y las mujeres se enamoran de forma diferente. ¿Cómo es eso?

Este ratio es indicativo del estado de salud de la mujer, de su capacidad reproductiva, etc. Hay muchas investigaciones que profundizan sobre este tema. Y cuando los hombres eligen una pareja tienen en cuenta, consciente o inconscientemente, este factor físico, entre otros. Porque están buscando a una mujer sana y que pueda, eventualmente, darle hijos. Las mujeres saben que los hombres valoran mucho la estética, y por eso pasan tanto tiempo cuidando su apariencia. Ellas, en cambio, son menos visuales.

Las mujeres evalúan ciertos patrones de comportamiento para elegir a su pareja. Les preocupa saber si el hombre les podrá proveer el sostén necesario (a nivel financiero y psicológico) para que ellas puedan criar a sus hijos. Piensan en elegir un hombre que las vaya a ayudar.

Volviendo al tema de la atracción de los hombres por la belleza física. Ellos buscan cierto tipo cuerpo, sin embargo, a lo largo de los años, los patrones de belleza han ido cambiando.

Todo se trata de preservar la especie… Ellos ponen la atención en lo físico y ellas en la personalidad. ¿Qué otros factores entran en juego en el amor? ¿Y por qué nos enamoramos de una persona y no de otra?

Hay razones biológicas y culturales. Uno tiende a enamorarse de quien viene de un contexto similar, de una misma clase social, que tiene un nivel de estudio parecido y con quien se comparten valores morales, metas, etc.

Eso dice la ciencia, pero lo cierto es que uno puede tener muchos puntos en común con varias personas y sin embargo se opta por uno en vez de otro. En mi libro Why him? Why her? (¿Por qué él? ¿Por qué ella?) abordo esta cuestión. Porque mucha gente habla de la química. ¿Pero qué es tener “química” con alguien? Yo explico esto en función de la personalidad que tenga cada uno.