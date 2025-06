“Conecté con la música desde un lugar muy catártico”: Camilú presenta su nuevo álbum ‘Amor de mi Herida’

Con profundas letras y una mirada al amor única, Camilú, presenta su tercer álbum de estudio, mostrando su madurez musical a través de ritmos latinos y baladas únicas que se convertirán en una caricia para quienes experimentan este sentimiento en cualquiera de sus formas.

En una entrevista con Nueva Mujer, Camilú comparte algunos detalles de ‘Amor de mi Herida’, el sueño de su niñez y las historias que inspiraron las 11 canciones de su nuevo álbum, que además incluye las participaciones de artistas de talla internacional como Jesse & Joy y Pedro Capó.

“Estoy muy emocionada la verdad de poder expandir mis horizontes también junto con este disco, que para mí como que marca un momento especial en mi en mi vida. Primero por los aprendizajes que me trajo y también en mi carrera, por las colaboraciones que son soñadas".

Camilú Cortesía

Respecto a su colaboración con Jesse & Joy, en la canción ‘Mi Lindo, Tu Linda’ que es una de las más escuchadas de su álbum, expresando su emoción por poder trabajar junto al famoso dueto que admiró desde su adolescencia.

“Durante toda mi adolescencia, canté canciones de Jessie & Joy. La primera canción que toqué con la guitarra fue ‘Corre’ y con una banda que tuve durante toda mi adolescencia, mínimo cinco temas del repertorio eran de ellos, así que imagínate lo que significó para mí esta colaboración. Fue algo muy emocionante, no me lo esperaba, ni siquiera fue algo que alcancé a soñar e hice un repaso de mi historia y de mi carrera y son esas cosas mágicas que terminan dando el valor a todo esto. Es como de las cosas más especiales de mi carrera".

La compositora argentina, también reveló que toma inspiración de otras personalidades destacadas de la música como Abel Pintos, Vanessa Martín, Karina, Marcela Morelo y Soledad Pastorutti, con quien tuvo la oportunidad de colaborar en ‘Live Sessions’ con una versión de ‘No Me Frenes’, además de explorar otros géneros como la bachata y la cumbia, arrasando con el tema ‘Cosa del Destino’ junto a Migrantes y Eugenia Quevedo.

Camilú hace un viaje de catársis en su álbum, ‘Amor de mi Herida’

Este álbum también marca un antes y un después en la evolución musical de Camilú, quien explora nuevas temáticas a través de un proceso profundo y catártico del que ella misma se ha sincerado a lo largo de una conversación donde su intensidad, hipersensibilidad, melancolía, alegría y esencia transformadora se conjuntan como sus características más visibles.

“Fue una forma de darle amor y luz a un montón de emociones que yo ni sabía que tenía escondidas. Cuando va creciendo y también te vas topando con diferentes relaciones. Hay cosas que se nos van activando, heridas que inevitablemente se activan para poder sacarlas a la luz y para poder sanarlas".

También expuso su proceso de autodescubrimiento, y la forma en la que su propia historia fue el eje que sirvió para mover los hilos de un álbum con mucho corazón.

Camilú presenta 'Amor de mi Herida' Sony Music Entertainment Argentina

“Para mí fue un proceso de verme con mucha compasión y también de entender que en el amor, además del amor a mí misma y a mi historia, está el amor a una pareja, una relación que también implica ponerle muchísimo amor a esas heridas".

El disco expone la forma en la que Camilú se mira desde el amor, y en cómo una persona te ayuda a verte a través de esta emoción, un impulso y un espejo que ayuda en este proceso de encontrarse a uno mismo.

“De pronto piensas en una relación de pareja ideal, cuando alguien que es importante en tu vida llega a iluminar un montón de cosas que no están tan bien y emocionalmente te remueve y aun así se queda con todas esas oscuridades y esas sombras que van saliendo a la luz”.

Camilú Cortesía

Además, ‘Amor de mi Herida’ es un canto al dolor, pero no desde la perspectiva de la tristeza, sino de un punto que parte de la introspección, de la sanación, y de la lección que nos dejó esa historia.

“Para mí ‘El Amor el de mi Herida’ representa un poco de eso. Siento que el amor de mi vida más ideal no existe. En realidad existe esa persona que te ayuda a verte con más amor.

De esta forma, Camilú, no solo busca convertirse en una artista querida por el público, sino conectar, a través de sus vivencias, con su público, a partir de sus versos y una exquisita forma de narrar historias con su guitarra y una voz tan dulce que abrazará a los corazones más frágiles.

¿Quién es Camilú?

Nacida en Puerto Madryn, Chubut, Argentina, Camila Noelia Ibáñez es una de las artistas promesa de su país, acumulando millones de reproducciones en canciones como ‘Todavía Voy Bien’ y ‘Cosa del Destino’.

Su acercamiento a la música llega al poco tiempo de la pérdida de su padre, plasmando en sus letras un profundo significado y parte de sus experiencias en cada verso, buscando conectar con las personas que logren sentirse identificadas con sus historias.

Camilú Instagram: @camilu

“Yo soy cantautora, escribo canciones desde hace muchísimo tiempo. Arranqué la música a los nueve años, cuando falleció mi papá, que me anotaron en el coro de la ciudad y en ese momento conecté con la música desde un lugar muy catártico. Para mí fue lo que me ayudó realmente a mantenerme en pie y poder de alguna manera sacar emocionalmente todo lo que conlleva un duelo así de grande“.

A su vez, la cantautora, confesó lo difícil que fue para ella enfrentar la muerte de su padre, y llevar ese dolor a la música, encontrando ahí un refugio:

Camilú junto a su padre Instagram: @camilu

“Era muy chiquita y son cosas que uno no habla. Es muy difícil exteriorizar esas emociones tan fuertes cuando eres tan chico y de pronto no lo haces porque ni siquiera eres tan bebé y no eres tan grande tampoco para hablarlo con tus amigos. Entonces fue un momento muy difícil para mí y siento que esa conexión con la música quedó. De hecho, también hoy está muy reflejada en que yo escribo canciones de los procesos de duelo, de los procesos más transformadores de mi vida o de las relaciones más fuertes. Siempre me quedo conectado con ese proceso más de dolor y siento que por eso también tiene ese lugar en mi vida la música".

La forma en la que Camilú expresa su sentir a través de la música la convierte en una de las artistas que debes escuchar desde su sentir, logrando conectar con una cantidad de fanáticos que buscan explorar el amor desde nuevas perspectivas, de una forma más humana, más sensible y más poderosa.

“Siempre escribo canciones de los aprendizajes que tengo, de los entendimientos que voy teniendo, del amor, de las interpretaciones que tengo sobre la vida. Y ese es un poco mi proyecto. Siempre son canciones autorreferenciales y siempre hay una historia ahí detrás. Y este ya es mi tercer álbum, así que pasó muchísimo desde aquel momento".

Camilú presenta 'Amor de Mi Herida' Sony Music Entertainment Argentina

Una de ellas, se titula ‘Hueles a Mar’, la novena de su tercer álbum ‘Amor de mi Herida’ y que está dedicada a su padre, de quien se inspiró en este tema a partir de sus vivencias con él, luego de volver a su ciudad y ver que la casa que él habitaba, había sido demolida:

“Me llevó mucho tiempo escribirle una canción a él. La canción se llama ‘Hueles a Mar’. Mi papá siempre me acompañaba a meterme al agua y vengo de una ciudad que tiene mar a 1300 kilómetros de Buenos Aires. Siempre que estoy cerca del mar me siento cerca de él. Mi papá era muy gracioso y yo tengo mucho sentido del humor también para tomarme las cosas dramáticas de mi vida. Siento que él está ahí también en la sensibilidad y era bastante melancólico. Entonces claramente es parte de mi vida y de mi esencia. Es una canción en la que reconecté con todas esas cositas que me recuerdan a él, que no tienen que ver con lo material”.

El nombre de Camilú surgió de un juego de palabras que la cantante ocupó para crear su cuenta en redes sociales, que, más tarde, adoptaron sus conocidos:

“Supongo que mi nombre me eligió a mí porque, en realidad, yo me llamo Camila Noelia, la sorpresa de muchos que pensarán que es Camila. ¿Lucía? Pero en su momento, cuando yo me creé mi cuenta de Instagram, quería ponerme un pedacito de mi apellido, mi nombre y apellido y no estaba disponible Camila y un pedazo de mi apellido. Entonces puse y Camilú. Se dio como muy naturalmente, no es que yo me hacía llamar de esa manera, ni fue algo que me acompañó durante toda mi vida, pero sí siento que fue mágico porque fue justo en el momento en el que empecé a encarar con más seguridad la música en mi vida".

Actualmente, Camilú se encuentra de gira, donde ya visitó algunas ciudades de México y ofrecerá conciertos en Argentina y Uruguay.