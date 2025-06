¡Cambio radical! Revelan como ex participante de ‘Kilos Mortales’ logró bajar 234 kilos ¿Dieta estricta?

La transformación de Tammy Slaton ha dado la vuelta al mundo, y es que, la mujer que protagonizara un show, especialmente dedicado a su caso en ‘Kilos Mortales’ ha demostrado que solo hace falta fuerza de voluntad en cualquier área en la que busquemos un cambio.

La mujer de 38 años, pesaba poco más de 320 kilos, y hoy, se ha convertido en noticia, pesando únicamente 91 kilos y adentrándose a una cirugía que permitiría a Slaton presumir, finalmente, la figura por la que ha estado luchando, desde que, en 2020, su caso junto al de su hermana, Amy, empezó a adquirir relevancia.

Tammy Slaton (Captura TLC)

Tras presumir su nuevo peso, la reacción de Tammy Slaton no tardó en llegar y expresó su emoción por este cambio en su cuerpo, diciendo:

“¿Estoy viendo mal? 91 kilos. No recuerdo la última vez que estuve tan pequeña. A veces incluso me dicen que parezco más pequeña que mi hermana Amy, lo cual era imposible al principio de este camino", expresó Tammy Slaton luego de que le anunciaran que sería intervenida quirúrgicamente para retirar el exceso de piel que quedó tras su radical pérdida de peso.

Así logró perder 234 kilos, Tammy Slaton

Mientras Tammy Slaton dejaba ver su emoción por el cambio que tendría tras entrar a cirugía donde le retirarían el exceso de piel diciendo:

“Simplemente, el dolor y luego el miedo a cómo me veré después (...) Estoy tan acostumbrada a ver todo esto colgando de mis brazos y ahora, cuando me despierte el domingo o el sábado, ya no lo voy a soportar, voy a parecer medianamente normal de cara a cara. Da miedo, pero es gratificante al mismo tiempo”.

Tammy Slaton Tammy Slaton/Instagram

Se ha filtrado el procedimiento por el que Tammy Slaton se sometió para bajar radicalmente de peso en el que se habló de un bypass o cirugía bariátrica, que le ayudaría con este proceso que le ayudaría a alcanzar su figura ideal.

Para lograr este cambio, Tammy Slaton, se ha sometido a cambios drásticos en su alimentación, según Women’s Health, perdió peso “incorporando alimentos no procesados a su dieta, ha mantenido una ingesta constante de proteínas de 90 a 100 gramos al día y ha completado un ejercicio limitado”, además, dijo a Us Weekly que “disfruta de ejercicios de silla, levantando pesas, corriendo la bicicleta y caminando”.

¿Tammy Slaton usó ‘Ozempic’ para bajar de peso?

Si bien, el uso de ozempic ha ido adquiriendo relevancia por su supuesto uso en algunas estrellas de Hollywood para perder radicalmente de peso, a pesar de ser un tipo de fármaco utilizado para la diabetes, en el caso de Tammy Slaton, no fue descartado:

“Digamos que tuvo un problema médico residual del que no pudimos bajar el peso lo suficiente para deshacernos. No hay nada malo en considerar: ‘Oye, vamos a agregar esta inyección en combinación con el hecho de que te has hecho esta cirugía’“, explicó su cirujano bariátrico Eric Smith.

Y añadió: “Si nos sintiéramos como que Tammy perdiera una cantidad significativa de peso, pero si se estallaba... definitivamente podría ser un complemento adicional”, todo esto, si el proceso se ve interrumpido o bien, no se obtienen los resultados esperados a través de un estilo de vida distinto, donde promueven el bienestar de la originaria de Kentucky.