Amaranta Hank denuncia que por ser actriz de contenido adulto absolvieron a Alberto Salcedo

Un juez decidió absolver al periodista y docente Alfredo Salcedo Ramos ante las acusaciones de abuso sexual denunciadas por la actriz de contenido para adultos Amaranta Hank, que interpuso el recurso en 2021, al igual que la periodista Angie Castellanos.

Tiempo en el que también salió una denuncia anónima de varios testimonios por parte del canal ‘Las Igualadas’ sobre acosos a varias estudiantes y otras mujeres que se relacionaron profesionalmente con él. Ante el fallo, la actriz y creadora de contenido se pronunció y afirmó que fue juzgada con base en su profesión.

“El juez absolvió a Alberto Salcedo Ramos porque según sus palabras “no entiende cómo puede ser abusada sexualmente una mujer que cobra por sexo”, refiriéndose a mi paso por la pornografía. También porque “tardé” en denunciarlo. Señor juez: yo estaba por mis 20s, era una jovencita buscando trabajo. Él tenía más de 50 años y ya era un reconocido periodista con mucha influencia en medios y editoriales”, expresó.

En el video de ‘Las Igualadas’, las mujeres denunciantes tenían la misma edad y estaban en la misma posición. Acorde con la actriz, el juicio fue revictimizante, a todas luces.

“El juez consideró un “consentimiento indirecto” que hayamos hablado por redes sociales en otras oportunidades”, afirmó, modus operandi que también se dio con otras denunciantes.

Amaranta Hank explicó en un comunicado oficial también qué le ha pasado luego del fallo.

Hackeos y borrado de entrevistas: Amaranta Hank denuncia qué le pasó a medida que avanzaba el fallo

La actriz y periodista denunció cómo hackearon sus cuentas y que incluso una entrevista a Salcedo Ramos en La W sobre los acosos fue borrada misteriosamente.

También mostró que tuvo ataques de ansiedad y que la defensa del periodista fue mostrar su trabajo como algo sucio y sus conversaciones como si ella ya fuese el personaje público en el que se convirtió en 2017, cuando todo sucedió antes.

Comunicado de Amaranta Hank ante fallo de absolución hacia Alberto Salcedo Ramos (Twitter- Amaranta Hank)

Y que claramente, lo que hace el juez para ella es misógino y revictimizante:

“Lo más doloroso es que el juez afirmó que no entendía cómo una mujer que cobraba por tener relaciones sexuales podía denunciar violencia sexual, con un claro sesgo machista que sufren las mujeres en Actividades Sexuales Pagadas: que nadie nos crea cuando denunciamos violencia sexual”, afirmó.

Por ahora, la actriz apelará el fallo y agradeció a la instancia estatal que la acompañó en el proceso.