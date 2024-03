Caso de Dani Alves prueba que puedes abusar de una mujer y salirte con la tuya si eres millonario

El futbolista Dani Alves, a quien se le comprobó que sí violó a una mujer de forma judicial, se salió con la suya por la sencilla razón de que tiene el dinero suficiente para comprar a la justicia. De hecho, la Audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional al exjugador del FC Barcelona bajo fianza de un millón de euros.

Esto, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

Con el tema Dani Alves dan ganas de vomitar. Las fianzas son una de las mayores indecencias de la historia. ¿No resulta que la justicia es igual para todos? Pues no, queridos, si tienes pasta para pagar fianzas millonarias, eres un privilegiado, aquí y en China. Qué asquito. — Eva Helada #FFO (@evaspinola70) March 20, 2024

Todo alrededor del caso ha sido repugnante: desde los miles de FIFAS que defendieron al jugador a ultranza, a pesar de que se probó su delito y su víctima tuvo que grabar y ser la víctima perfecta para demostrar lo que le hizo. El apoyo de compañeros tan cuestionables como Neymar (su papá es el que va a pagar la fianza).

Y por supuesto, el hecho de que con esta medida judicial, se reafirme que la justicia no vale nada para las víctimas y que los castigos, dependiendo del dinero y clase social, son desproporcionados.

En redes sociales no hay más que indignación, con justa razón. Porque se prueba que en países con altos grados de impunidad para castigar estos casos, si eres famoso y millonario traspasas la ley. Eso ha pasado con actores y con hasta altos cargos organizacionales.

¿Se acuerdan del caso de Dominique Strauss- Kahn, ex director del FMI que fue acusado por acoso sexual por parte de una camarera inmigrante? La revictimizaron a más no poder. Si bien él fue destituido, arreglaron todo por indemnización.

Y así, muchos casos, siendo Harvey Weinstein una excepción a la regla.

“Con razón marchamos”: indignación en las redes por medida judicial que protege a Dani Alves

Hay furia porque la ley es laxa con alguien que debía pagar más tiempo en la cárcel por un delito como ese. “Dani Alves violó a una mujer, y hoy sale en libertad condicional después de pagar un millón de euros. El mensaje es claro: la plata de los hombres vale más que el sufrimiento de las mujeres. Y luego preguntan por qué marchamos”, expresaron en la cuenta feminista Jacarandas.

Por otro lado, por la condena desproporcional: de ser un inmigrante africano o en condiciones menos prósperas que Alves, el agresor habría sido condenado sin dilación. De hecho, la víctima tuvo mucho menos de indemnización. “Qué barato les sale delinquir a los ricos”, expresaron otros internautas.

" Dani Alves ha cambiado de versión 5 veces, su madre publicó los datos de la víctima, no ha mostrado ni arrepentimiento ni ha pedido perdón. Ahora saldrá en libertad tras pagar 1 millón de euros de fianza. No. La justicia no es igual para todos”, expresaron.

¿Hasta cuándo las personas que abusan de mujeres van a seguir saliéndose con la suya? Es lo que se preguntan muchas personas en el caso del futbolista.