“Algo hiciste”: joven argentino denuncia en TikTok golpizas de su novia y mujeres se ríen de él

Lucas Pintos es un joven argentino que ha subido varios videos con un ojo morado, golpeado por su pareja. Al causar curiosidad entre los seguidores de TikTok por llevar todo este tiempo con el ojo morado, el joven dijo que su “casi algo” fue el que le causó la herida Pero ante las denuncias algunas han romantizado el hecho de que la mujer sea la violenta de la relación.

Lucas contó en su storytime que la chica con la que estaba saliendo lo golpeó en un ataque de celos. La llama “mi casi algo”, y afirma que lo golpeó con un rodillo de amasar.

“Yo me había juntado con algunos amigos. Estábamos en un grupo de 15 personas y una chica me dice que si íbamos a preparar tragos y hablamos un rato. No pasó nada al final, cada uno luego de la fiesta volvimos para la casa. Al día siguiente, la chica que me hizo esto me invita a tomar unos mates”, comienza.

“Ella me encaró y se alteró muchísimo. Apenas llegué me asusté. Y me dijo que su prima estaba ahí, que me vio con una mujer y le dije que fuimos a preparar tragos y no pasó nada. Se alteró muchísimo y me empezó a gritar y es muy violenta. Se enoja fácilmente. Estábamos discutiendo. Yo no soy de de discutir”, prosiguió.

Lucas dijo que podían dejar así y la chica se alteró. Se puso más agresiva. “Creo que me quería golpear. Me levanto y la quise agarrar. Me empezó a gritar. Y el palo de amasar estaba en la mesa. La agarró y ni lo vi. No me golpeó en el ojo propiamente, sino en el pómulo y me fracturó en dos partes”, explicó.

“Y respondiendo a la pregunta si la voy a denunciar, no, porque sé muy bien que no tiene para pagar nada y si denuncio se me cagan de risa”, afirma.

@pintoslucas__ Aca esta el story time que tanto me pidieron , perdon se que no me expreso muy bien pero hice lo mejor que pude , muchas gracias a todos los que me estuvieron bancando y mandando mensajes estos dias. Los quiero mucho 🥰♥️ ♬ sonido original - Lucas pintos 

Lucas confirma que cuando una mujer golpea a un hombre las burlas se incrementan

Si bien muchos usuarios le piden al argentino que denuncie, varias mujeres romantizan a la agresora y hasta piden ser ella. También afirman que “él mismo se lo buscó” y que quisieran hacer lo mismo.

Hay un chico al que una chica, por celos, le pegó, le causó fractura y casi pierde el ojo. No la denunciará porque ella no tiene dinero y él cree que se reirán.



En los comentarios están manes burlándose o diciendo que le hubiera pegado y chicas muy lindas apoyándolo, pero otras: pic.twitter.com/DYoo4hItue — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) February 28, 2024

Lucas hablaba del amor tóxico y no le habían puesto cuidado. Y hasta cuando contó su historia las burlas no prosiguieron.

En una región donde muchos hombres no se atreven a denunciar precisamente por las burlas que recibe Lucas y otros como él, se ve que hay mucho que cambiar. Ningún hombre merece ser violentado.