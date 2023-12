Usuarios de TikTok están dejando de usar vapeadores por esta razón

La Generación Z, conocida por su compromiso con la justicia social, está marcando un hito en la era digital, donde la conciencia y la acción se entrelazan.

Un fenómeno que ha cobrado fuerza en la popular plataforma TikTok es la decisión de cientos de usuarios de abandonar los vapeadores, una elección que va más allá de los impactos demostrados sobre la salud.

La idea se enfoca en las condiciones de trabajo de los niños que son explotados en la República Democrática del Congo para la extracción de este elemento.

¿Para qué se utiliza el cobalto?

El cobalto es un material utilizado para la fabricación de varios aparatos electrónicos como televisores, computadoras, tablets, teléfonos inteligentes y vapeadores desechables.

Pero, ¿cuál es el trasfondo impactante de este mineral? Las últimas décadas han presenciado una expansión desmedida de las minas de cobalto, forzando el desplazamiento de comunidades enteras, que, a menudo, se enfrentan a situaciones de abuso extremo, desde abuso sexual hasta incendios y golpizas.

Esta problemática tomó una nueva dimensión cuando una usuaria de TikTok decidió levantar su voz y renunciar a su vapeador como un acto de solidaridad con los niños explotados en las minas del Congo.

Personas en minas de cobalto Foto: Amnistía Internacional, España

La comunidad en línea no tardó en responder, cuestionando por qué no extender la renuncia a otros dispositivos electrónicos que también implican la utilización de cobalto. Su respuesta reveló una realidad que va más allá del simple consumo: los vapeadores, a menudo comprados y desechados con frecuencia, se volvieron un punto focal de toma de conciencia, pues el resto de aparatos electrónicos no son desechados con tanta frecuencia como estos.

Niños clasifican cobalto Foto: Amnistía Internacional, España

Los internautas, intrigados y conmovidos, abrieron debates sobre la ética de los productos cotidianos y la responsabilidad individual. Mientras tanto, un informe de la BBC resalta el auge explosivo de los “vapeadores” en el mercado, pasando de 6 millones en 2011 a 35 millones en 2016, con un continuo aumento hasta el 2023.

Este movimiento no solo refleja una tendencia en la elección de productos, sino también el poder que las redes sociales tienen para catalizar el cambio.

Niños en mina de cobalto Foto: Amnistía Internacional, España

La Generación Z, liderando esta iniciativa, está demostrando que su compromiso no solo se manifiesta en la pantalla, sino que se traduce en acciones tangibles que desafían las prácticas industriales y abogan por un consumo más ético.

Te puede interesar:

Lleva la magia de la naturaleza en tu estilo con las creaciones de Diana Argüello

¿Cómo enseñar a los niños para que sean más ordenados?