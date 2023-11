Neisi Dajomes: Inmortalizando la fortaleza de su alma y corazón

En una conversación exclusiva con Nueva Mujer Ecuador, Neisi Dajomes, la destacada pesista ecuatoriana, compartió su inspiradora historia de éxito y su visión para el futuro.

Neisi hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al convertirse en la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro en la categoría de levantamiento de pesas. Pero su historia es mucho más que una simple victoria deportiva; es un testimonio de fuerza, humildad y superación.

Transformación personal a través del deporte

Neisi destaca cómo el deporte y la vida la han transformado y moldeado en la persona que es hoy. Su carrera deportiva le ha proporcionado herramientas valiosas para luchar por sus sueños y metas. La humildad, el amor, el respeto, el sacrificio y la disciplina son las cinco características clave que ella considera fundamentales para su éxito.

El significado del pañuelo

Uno de los aspectos más destacados de la conversación fue el significado detrás del pañuelo que Neisi llevaba durante su histórico triunfo. Neisi explicó que el pañuelo representa la fuerza de su etnia y su nacionalidad. Quería dejar claro que, como afrodescendiente, tiene la determinación de alcanzar sus sueños y metas. También destacó la importancia de resaltar la belleza y la feminidad de las mujeres en todos los deportes, rompiendo estereotipos de género y demostrando que las mujeres pueden ser fuertes y femeninas al mismo tiempo.

Un futuro brillante

Neisi no se detiene en su medalla de oro. Tiene nuevos desafíos en mente, incluida la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, está incursionando en el mundo de la moda y planea continuar sus estudios universitarios. Quiere asegurarse de tener una base sólida para su futuro, más allá del deporte, y está considerando una carrera como diseñadora de modas.

“El sueño de todo deportista es llegar el podio olímpico y yo alcancé el oro, eso no ha impedido seguir soñando. Quiero cumplir nuevas metas y sueños que tengo en el camino. Me gusta mucho poder retarme a mí misma, saber todo el potencial que tengo y de qué estoy hecha, entender esa maravillosa fuerza que Dios me ha dado. Más allá de la fortaleza física, tengo la del alma y la del corazón”, comenta.

Inmortalizar su historia con un filme

El documental “Neisi, la fuerza de un sueño”, narra 8 años de trayectoria deportiva de la primera ecuatoriana en alcanzar el oro olímpico, quien también muestra sus facetas personales.

El estreno a nivel nacional será el 9 de noviembre, en salas de cine de todo el país. El largometraje resume en una hora y 26 minutos los 14 años de carrera de la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica.

Pocas vidas, como la de Neisi Dajomes, han sido marcadas por acontecimientos tan difíciles como la muerte de su hermano mayor Javier y la de Orfelina, su madre, justo en pleno camino hacia sus segundas Olimpiadas, las de Tokio 2021. Pero, a la vez, pocas veces se vio tamaña resiliencia, la voluntad de una joven que, tras derrumbarse emocionalmente, transformó el sufrimiento en el motor del más grande de sus propósitos: adjudicarse una presea olímpica.

Hija de una pareja de refugiados colombianos que huyeron de la guerrilla y se instalaron en la Amazonía ecuatoriana, Neisi hizo de sus problemas la escalera para ascender a podios cada vez más importantes.

El filme sigue los pasos de la deportista a partir de 2015, año en el que consigue la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, galardón que obtuvo cuando nadie creía que volvería a la plataforma, pues luego del segundo intento en la modalidad envión cayó y comenzó a convulsionar. La cinta recoge momentos inolvidables con Javier, su inspiración en la halterofilia; Orfelina, su madre, y la decisión de separarse de ella para vivir con el entrenador Walter Llerena, su mentor y segundo padre, quien tiempo después también acogió a Angie Palacios, hermana menor de Neisi.

Neisi Dajomes

El nivel de empatía que Daniel e Irina desarrollaron con las atletas es tal, que antes de que Neisi levante el oro olímpico, los creadores ya habían decidido hacer de este documental uno de sus mejores trabajos. “La lección más grande que tuvimos con ella es que el principal rival es uno mismo y que mientras exista un 1% de posibilidades de conseguir algo, debes aferrarte a ello y seguir haciendo lo tuyo”, dice un entusiasmado Daniel.

Y no es para menos, no es fácil encontrar a alguien que insista en ponerse de pie, aunque las adversidades se empeñen en empujarla y patearla en el suelo. Falleció su hermano, falleció su madre, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió los Juegos Olímpicos debido a la pandemia de Covid-19 en el momento mismo en que Neisi estaba en condiciones de pelear por un lugar en el podio y después de cumplirse un año de la postergación, en 2021, a escasos días de ir a Tokio, ella y su entrenador, el ruso Alexei Ignatov, dieron positivo a Covid-19. Sola, aislada en una habitación, víctima de una profunda depresión, Neisi sacó de sí a la guerrera amazona que lleva dentro y resolvió convertir cada lágrima en los quilates de su medalla de oro.

El documental llevará a los espectadores a entender aquel momento sublime, ese donde muestra la mano izquierda, mano en la que lleva escrito con marcador las palabras: “Mamá y hermano”, los dos ángeles que bajaron del cielo para aclarar un falso diagnóstico de Covid-19 y ayudarla a elevar sobre sus hombros los 263 kilos que le dieron el título olímpico.

La producción del largometraje tomó giros radicales, como el cambiar el nombre de la película. Bautizada en un principio ‘Shell: Tierra de Campeones’, las sensaciones que les provocaba cada vivencia con los protagonistas motivaron a los productores a dejarla en ‘Neisi: La Fuerza de un Sueño’, un título más adecuado a lo que significa el carácter de la deportista.

Neisi Dajomes

Los momentos de filmación pasaron de la timidez de las halteristas a la confianza de estas en la labor de los realizadores. “Había veces que no estábamos muy felices por tener tanta cámara encima; ¡Ja, ja, ja! pero al pasar de los años fuimos entendiendo y aceptando que tenían un material súper importante y valioso en sus manos... ¡Esas tomas que tienen son muy valiosas para mí!”, cita Neisi en modo de emoji con ojitos llorones.

“Ver y recordar todos estos momentos me llena de muchos sentimientos, agradezco de todo corazón a Irina y Daniel, nos han dado el regalo más hermoso de nuestras vidas, el plasmar el recuerdo de nuestros ángeles”, manifiesta Angie.

Neisi es la encarnación de la meta alcanzada, un espejo para estudiantes, profesionales y toda persona que crea en su potencial. Con determinación y talento, nada es imposible.

En lo que a reconocimientos se refiere, hasta el momento el proyecto suma el Premio para Desarrollo 2019 del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y Premio para la Producción Cinematográfica 2021 del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI), Premio para la Finalización Cinematográfica de la Secretaría de Cultura de Quito 2022, mientras en su etapa de producción ha participado en el Producers Network Festival Internacional de Cine de Amsterdam IDFA 2020 y en el Taller Desarrollo Red EDOC 2020 y como obra terminada forma parte de la Selección Oficial Encuentros del Otro Cine (EDOC) de 2023 y de la Selección Oficial Festival de Cine Kunturñawi 2023.

Neisi Dajomes

Después del estreno en cines, los productores planifican un circuito de proyecciones comunitarias para llegar con el filme a lugares del país donde no existen cines; consideran que las enseñanzas, inspiración y motivación para la vida de esta historia deben ser apreciadas a lo largo y ancho de Ecuador y por personas de todas las edades. También quieren negociar la exhibición de la cinta con plataformas de streaming y televisoras de señal abierta.

Curiosidades y anécdotas

La pesista pasó de ser Neisi Palacios a Neisi Dajomes. Ante la ausencia del padre de la joven, su madre le cambió el apellido para firmar una autorización y permitirle competir fuera del país.

Después de ganar el campeonato olímpico, en un momento en que Neisi se sentía desmotivada, ella y Angie cuestionaron que la película no haya salido todavía. Irina les explicó que todo pasaba por la falta de presupuesto para afrontar los costos de postproducción.

Neisi y Angie vivieron en la casa de Gustavo Llerena, padre del técnico Walter Llerena. Gustavo fue uno de los pioneros de la halterofilia ecuatoriana y apoyó a las hermanas de esta manera.

Orfelina Dajomes trabajaba en el restaurante ‘El Sazón Esmeraldeño’; el dinero que ganaba no le alcanzaba para la preparación deportiva de sus hijos. Vivía en Shell (Pastaza), a pocas cuadras de la casa de Gustavo Llerena.

A consecuencia de la separación de sus padres, cuando eran niñas, Neisi, Angie y su hermana mayor vivieron dos años en un internado.

Supercines, la cadena de cines más grande del país, le extendió a Retrogusto Films y Neisi su apoyo para el preestreno de la obra. Marcel Morán, gerente general de la empresa, se muestra complacido por aportar a la presentación de la cinta, sobre todo por la dimensión que ha alcanzado la deportista, todo un símbolo de esfuerzo y perseverancia. “Ecuador necesita este tipo de referentes, son tiempos difíciles y Neisi es una experta en sortear dificultades. Ella es un antes y un después para las mujeres ecuatorianas, y reivindica su lucha por el empoderamiento en todos los ámbitos”, expresa.