Salió en la revista TIME por buscar a sus 4 hijos: ahora es una de las mujeres más influyentes

Como cada año, la revista TIME publicó la lista de las 100 personas más influyentes en las que destacan artistas, íconos, pioneros, líderes, titanes e innovadores. En ésta se pueden leer nombres como el del actor Michael B. Jordan, la actriz Jennifer Coolidge, la cantante Beyoncé, y el presidente Lula da Silva pero también los latinos que acapararon la atención como Pedro Pascal, Salma Hayek, Lionel Messi y Zoe Saldana.

Sin embargo, si bien los artistas son de gran relevancia para la sociedad, una categoría de la que es importante hablar es la de las activistas, en donde aparece el nombre de María Herrera Magdaleno.

La revista Time incluyó a María Herrera Magdaleno en su lista de las 100 personas más influyentes del 2023. Doña Mary, quien tiene a 4 de sus 8 hijos desaparecidos, ha sido punta de lanza en las movilizaciones de familias buscadoras en México. Acá te contamos sobre su lucha 🧵: pic.twitter.com/UxWwaYIZTa — adondevanlosdesaparecidos.org (@DesaparecerEnMx) April 14, 2023

Desde 2008, María se ha dedicado a buscar incansablemente a 4 de sus 8 hijos que desaparecieron en México sin dejar rastro. La mujer de actualmente 73 años se ha dedicado por 15 años a mover cielo, mar y tierra para dar con el paradero de Raúl y Jesús Salvador, desaparecidos en 2008, así como de Gustavo y Luis Armando, quienes desaparecieron en 2010 durante la búsqueda de sus hermanos.

Una madre buscadora que ayuda a familiares de desaparecidos

María no volvió a ser la misma desde que sus hijos no volvieron pero sin perder la esperanza de encontrarlos, dedica su vida a apoyar a aquellas familias que se encuentren en la misma situación que ella. Con recursos limitados, en un país donde hay más de 100,000 personas desaparecidas registradas, comenzó a viajar a la Ciudad de México para exigir apoyo para localizar a sus cuatro hijos, demandando al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho las investigaciones correspondientes.

“Doña Mary”, como la llaman, tuvo que aprender a dar seguimiento por su propia cuenta a las investigaciones penales y los temas periciales relacionados.

Su labor es la que la ha llevado a ser nombrada por la revista TIME como una de las mujeres más influyentes en el 2023. “Yo quería morirme. Toda mi familia siento que está destruida”, se lee en la publicación de TIME.

María viajó en 2011 en varias caravanas junto al mexicano Javier Sicilia, aunque fue en Morelia en donde armó una comunidad con mujeres que estaban en la misma situación que ella. “Fue algo muy, muy cruel para mí, descubrir que no sólo era yo. Desde ahí empezamos a hermanar este dolor, a hermanar toda esta energía, todo este coraje, todo este sufrimiento para conocernos y gritar todas al unísono”, declaró.

¿Qué pasó con sus hijos?

El 28 de agosto de 2008, Jesús y Raúl Trujillo Herrera viajaron junto a cinco compañeros de trabajo desde Pajacuarán, Michoacán a Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero para llevar a cabo una venta de metales. En la noche se reunieron en un bar de dicho municipio, aunque locales les habia advertido de una fuerte presencia del crimen organizado en la zona.

👏👏 La mexicana María Herrera Magdaleno, fue nombrada por la revista #TIME como una de las mujeres más influyentes del 2023.



Ella es una madre buscadora que ha dedicado su vida no sólo a buscar por cielo, mar y tierra a sus cuatro hijos 🥺, sino también, en apoyar a aquellas… pic.twitter.com/SdnijnSoZf — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 13, 2023

Desde entonces no se supo más de los jóvenes que entonces rondaban los 17 y 27 años pero las investigaciones realizadas por la propia familia Herrera arrojaron que fueron víctimas de desaparición forzada por ese grupo delincuencial y que las mismas autoridades tenían conocimiento de sus operaciones.

Dos años más tarde, el 21 de septiembre de 2010, Luis Armando y Gustavo Herrera desaparecieron en Vega de Alatorre en el estado de Veracruz mientras cerraban un negocio de compra venta de pedacería de oro y otros metales.

A su regreso a Pajacuarán, Michoacán desaparecieron en la carretera a la altura de Apapantilla, Puebla. Poco antes avisaron que retrasarían su llegada debido a un incidente. De acuerdo con investigaciones de la familia, en aquella zona existía un punto de revisión de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, institución vinculada con el grupo delictivo Los Zetas.