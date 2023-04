La magia Disney llega al Auditorio Nacional con un concierto que celebrará 100 años de música

Walt Disney creó una industria cinematográfica que ha tocado la vida de personas de todas las edades durante años y uno de los secretos para lograrlo está en la música. Desde las clásicas como When You Wish Upon a Star y The Bare Necessities hasta Friend Like Me, The Circle of Life y los éxitos más recientes como Let It Go y We Don’t Talk About Bruno, las canciones Disney nos evocan buenos recuerdos de la infancia, a la vez que conservamos esos mensajes de amor y amistad que nos llenan de esperanza en el caótico mundo actual.

En así como en el marco de la celebración del centenario de The Walt Disney Company, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se llenará de magia con Disney 100 en concierto, un espectáculo sin precedentes que llevará a la audiencia a un viaje por las películas más icónicas del estudio a través de su música y entrañables escenas.

En conferencia de prensa, David Chávez (vicepresidente de marketing de Disney México), Isabel Basaguren (Presidenta de Live Entertainment), Alejandro Suaya (COO Rola Entertainment), y Thiago Tiberio (Director de Orquesta) hablaron con los medios de comunicación sobre lo que este evento representa para la compañía y dieron un adelanto de lo que veremos el próximo 22 y 23 de abril.

“Este concierto, como todo el contenido que hacemos en The Walt Disney Company, tiene un componente de calidad altísimo. La gente verá un show de altísima calidad y que también es familiar. Es una gran oportunidad para celebrar los 100 años en un lugar increíble como es el Auditorio Nacional”, señaló David Chávez (VP de Mercadeo de Disney México).

El espectáculo se montó primero con gran éxito en el Teatro Colón de Buenos Aires Argentina con gran éxito y ahora llegará a México de la mano de cantantes, bailarines, acróbatas y más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería. Además, contará con la presencia de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Goofy, Pluto, Elsa y Anna, Rapunzel y Flynn, La Sirenita y muchos otros queridos personajes que emocionarán a todos.

La música de Disney tiene un propósito, una intención dentro de la historia. Una buena canción debe combinarse con buenas imágenes para mantener la película unida. “Las canciones no son sólo una manera de mantener la atención dentro de una película, sino que son momentos de transición muy importantes para que la historia continúe y se dé un nivel de interpretación personal distinto”, señaló David Chávez.

Si bien el catálogo de Disney abarca muchos géneros diferentes, incluidos pop, rock, country y jazz, hay un hilo común que une todas estas canciones: todas son increíblemente pegadizas y memorables.

El concierto busca honrar este legado, recordándonos que Walt Disney creyó firmemente el poder de la música para contar historias.

¡Descubre #Disney100 en Concierto! Celebra los 100 años de Disney con un concierto sinfónico en vivo en el Auditorio Nacional. Consigue tus boletos en Ticketmaster. pic.twitter.com/mWERG7PX7V — Disney News Latino (@DisneyNewsLA) April 6, 2023

“Este es un concierto sinfónico con el cual The Walt Disney Company quiere conmemorar a los creadores de las historias que tanto nos emocionan y también a las familias que han llevado esa magia de Disney en sus corazones”, expresó Isabel Basaguren (Presidenta de Live Entertainment).

Las canciones Disney han tenido un impacto profundo en la cultura popular. Para muchos de nosotros, éstas han sido una parte integral de nuestra infancia y continúan brindándonos alegría como adultos.

“Vamos a hacer todo lo posible para que sea un espectáculo increíble para ustedes. Tenemos un show muy complicado con más de 20 cantantes, bailarines, acróbatas en escena, una gran pantalla y una orquesta de más de 60 músicos”, reiteró el maestro Thiago Tiberio (Director de Orquesta). “Hay un poco de todo porque hay clásicos de 1920, 1930, 1940 y 1950 y hay canciones más modernas como Encanto”.

Disney 100 en Concierto es una coproducción entre The Walt Disney Company Latin America y Rola Entertainment, presentado por Banorte Visa. Se presentará el 22 de abril a las 18 horas y el 23 de abril a las 13 horas en el Auditorio Nacional. Los boletos se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y en taquilla con un precio de entre $720.00 pesos hasta los $2,880.00 pesos mexicanos.