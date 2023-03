Lourdes Serrano, la mujer que desafía las probabilidades en una profesión en la que han predominado los hombres

A lo largo de su carrera profesional; primero en México donde hizo su maestría y luego en Uruguay donde trabajó tres años como coordinadora docente en el Plan Ceibal: “One Laptop per child”, Lourdes trabajó en espacios donde mayoritariamente participaban hombres. “No tienes conciencia en ese momento, pues era la norma, siempre éramos minoría (las mujeres)”, dice.

A su regreso a Ecuador empezó a trabajar en el programa Google Startup Weekend. En una ocasión su jefe le comentó que actualmente en Chile se desarrolla Girls in Tech, un proyecto que crea espacios educativos para que mujeres participen en el campo tecnológico.

Fue en aquel momento cuando nuestra profesional invitada lideró la gestión para abrir un nuevo capítulo de Girls in Tech Ecuador, uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica, pues actualmente cuentan con 240 voluntarias y una base de datos de alrededor de 7.000 mujeres de todo el país.

“En nuestro país sigue siendo mas difícil que una mujer acceda a la educación en tecnología que un hombre”

Lourdes reconoce que especialmente en los estratos socioeconómicos bajos todavía se decide quién de los hijos se educará y los padres aún hoy en día prefieren que sea el hombre y la mujer queda relegada al cuidado del hogar. Es por ello que Girls in Tech Ecuador abrió una serie de programas educativos de menor carga horaria e igual efectividad, dado que se enfoca en educar con herramientas tecnológicas y está dirigido a mujeres de todo contexto.

¿Qué cursos ofrece Girls in Tech Ecuador?

Este proyecto ofrece, en el segmento de capacitaciones para el empleo, cursos de Social Media Tech para aprender sobre Marketing Digital; Web Development (creación de páginas web); Project Management y Coding, enfocado en programación y lenguaje Python. Estos cursos tienen una duración de 30 a 60 horas.

Los Bootcamps por otro lado, son programas inmersivos que trabajan temas en su mayoría prácticos y duran entre 12 y 16 horas.

Los Hackathons fueron creados para resolver un problema y se han trabajado a nivel bancario y empresarial. “El objetivo es generar una solución de base tecnológica a corto plazo y a bajo costo, estos responden a las necesidades de la empresa”, menciona.

Y finalmente MPWR, el evento estrella de Girls in Tech Ecuador que se realiza una vez al año en las distintas universidades de Guayaquil.

“Nosotras entendemos que es muy difícil aprender si estas pasando por una situación emocional”

Lo que caracteriza a Girls in Tech Ecuador es la contención emocional que brinda el grupo de mujeres antes del proceso de aprendizaje justamente para que este sea efectivo. Lourdes menciona que a estos escenarios los denominan espacios seguros, “nosotras entendemos que es muy difícil aprender si estas pasando por una situación emocional”, dice.

Recuerda muy orgullosa varios casos de ex alumnas venezolanas que han logrado ser exitosas y ahora ellas emplean a más mujeres en sus proyectos. “Al final lo que nos interesa es que ellas en este país sientan que son parte, no solamente las acogemos porque la situación es complicada sino que ellas aportan económicamente y eso las hace libres y es una de las cosas mas difíciles en relación a la economía de la mujer, porque al depender económicamente de un hombre no pueden tener esa libertad de ser o hacer”, añade Lourdes.

“Yo no renuncio, sé que lo puedo hacer y hago lo mejor posible todos los días”

Lourdes comenta que se estima que para el 2030 cerca del 15% de trabajos en los que la mayoría son mujeres podrían ser reemplazados por automatización o por robots inteligentes, sin embargo eso no significa que las mujeres vamos a quedar desempleadas, sino que nos impulsa a incursionar en otras áreas como el campo tecnológico.

Finalmente, como mujer que ha trabajado por varios años con más mujeres desde una diversidad de contextos, Lourdes nos insta a romper con toda clase de estereotipos y conductas que nos inmovilizan y nos invita a no tener miedo a la tecnología.

