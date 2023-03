Del dicho al hecho hay gran trecho: ¿Tammy Parra sigue sus propios consejos sobre infidelidad?

A través de TikTok se hicieron virales las críticas de un seguidor de Tammy que asegura que no toma en cuenta sus propios consejos para superar su ruptura.

Antes de descubrir que Omar había sido infiel, la influencer publió en TikTok un video en el que daba su punto de vista y aconsejaba a más mujeres a no perdonar ninguna falta de respeto. “Si un hombre te es infiel no es tu culpa. No es porque tu no eres suficiente, es porque él no es suficiente. Y si te lo llegan a hacer, te va a rogar porque sabe el mujerón que eres”, dijo.

Además, recordó una vez cuando salió a cenar con su expareja y tuvo la oportunidad de arruinar un matrimonio y no lo hizo, pues habló con la esposa del hombre que intentó conseguir su número. “Su esposo me coqueteó y me pidió mi teléfono”, dijo a la mujer.

Asimismo Tammy, comentó: “normalicemos destapar infieles”. Este mensaje de fortaleza, empoderamiento y sororidad con otras mujeres ha desatado una ola de comentarios alrededor del tema.

Sobretodo aquellas mujeres que entienden el sentir de la influencer han comentado: “muy buenos para criticar pero no para ponerse en el lugar de ella, es su decisión y no podemos presionarla a nada, solo no criticarla”, “da consejos, pero cuando lo vives es muy difícil aceptarlo y más por lo que ha pasado Tammy”.

Muchas mujeres apoyan a Tammy aunque ha sido fuertemente criticada por otros personajes de la farándula. Y es que días después de que la influencer se pronunció en un video sobre la polémica situación por la que pasaba, el humorista José Eduardo Rodríguez, conocido como Medio Metro, criticó el hecho de hacer pública esa situación y señaló que se trataba de un show para patrocinar más viajes como el de París.

Ante estos comentarios muchas fans salieron en su defensa y ahora más cuando hay quienes incluso postean videos cuestionando su proceso.

Las seguidoras de Tammy señalan que pasar por una decepción amorosa luego de comprometerse es un proceso que toma tiempo y por tanto, es complejo ser coherente con lo que se dice y lo que se hace en situaciones así.

Te puede interesar:

“Cometí el peor error de mi vida”: Omar Núñez pide disculpas a Tammy Parra, ¿qué dijo en TikTok?

¡Una lloradita y a seguir! Tammy Parra fue a la psicóloga y va a rifar un iphone 14