¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal de tierra?

Quirón es un planetoide que fue descubierto en la década de 1970 y tarda alrededor de 50 años en dar una vuelta al sol. Según la mitología griega Quirón era un centauro que fue rechazado por sus padres, más tarde Apolo, el dios de las artes, adoptó a esta criatura y le enseñó a curar y aliviar el dolor.

Lee la historia de Quirón completa: ¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal?

Es así como esta criatura simboliza la herida y el dolor causante y asimismo tiene el don de curar que solo está presente cuando haya un contacto con la herida propia. Es por ello que esta criatura mitológica se asocia con un ser de enseñanza porque guía hacia los procesos de sanación.

¡Atención signos de tierra! Tauro, Virgo y Capricornio.

Quirón en Tauro o en Casa II

Si naciste entre el 20 de abril y el 20 de mayo

Herida: siento que no valgo, que no soy importante; no me siento merecedor.

Don: valorarte y desarrollar tu autoestima para acompañar a otros en ello.

Tiene una profunda herida en la valoración personal, así como las capacidades corporales. es complejo para estas personas escuchar a su propio cuerpo, no lo valora, le falta aceptación de las imperfecciones.

Suele tener una permanente e irracional sensación de inestabilidad e inseguridad económica, con mucho temor a perder dinero y no poder volver a generarlo.

Posee habilidades para administrar los recursos ajenos y producir en otros la valoración de lo propio. Sin reconocerlo suele tener gran magnetismo corporal y ayuda a otros a valorar su cuerpo y sus posibilidades.

Ilustración Tauro. Foto: pixabay.

Quirón en Virgo o en Casa VI

Si naciste entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre

Herida: me siento imperfecto, o criticado.

Don: sentirte suficiente y acompañar a otros a que se sientan así.

Existe una herida controladora, tiene la necesidad de entenderlo todo y convive con la frustración de nunca lograrlo. Inconformismo existencial, excesivos ideales de perfeccionismo que lo hacen sentir que las cosas nunca están del todo bien.

Es hábil para observar detalles que otros no y comunicarlos con eficacia. Sabe colaborar con otros y optimiza procesos descartando los excesos innecesarios.

Ilustración Virgo. Foto: pixabay.

Quirón en Capricornio o en Casa X

Si naciste entre el 22 de diciembre al 19 de enero

Herida: no puedo autosostenerme. No puedo alcanzar mis metas. Miedo al fracaso.

Don: ser referente o autoridad para otros y acompañarlos a concretar sus metas.

Existe una herida en el vínculo primario con el padre. Puede haber ausencia de su presencia o una sensación de que lo propio nunca alcanzaba para satisfacerlo.

Esta herida se refleja en el ámbito profesional y social generando un sentir de falta de éxito, aunque se estén teniendo grandes logros y reconocimientos. Estas personas por lo general tienen problemas con el sistema, la autoridad y quienes la representan.

Tiene la habilidad de ayudar a los demás y de responsabilizarse de sus acciones. Debido a la propia vida, donde han faltado personas que resolvieran sus propias dificultades, ha aprendido a no esperar nada de otros y ayudan al prójimo a madurar y a valerse por ellos mismos.