¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal de aire?

Quirón es un planetoide que fue descubierto en la década de 1970 y tarda al rededor de 50 años en dar una vuelta al sol. Según la mitología griega Quirón era un centauro que fue rechazado por sus padres, más tarde Apolo, el dios de las artes, adoptó a esta criatura y le enseñó a curar y aliviar el dolor.

Es así como esta criatura simboliza la herida y el dolor causante y asimismo tiene el don de curar que solo está presente cuando haya un contacto con la herida propia. Es por ello que esta criatura mitológica se asocia con un ser de enseñanza porque guía hacia los procesos de sanación.

¡Atención signos de agua! Géminis, Libra y Acuario

Quirón en Géminis o en Casa III

Si naciste entre el 21 de mayo al 20 de junio

Herida: no soy inteligente, no puedo comunicarme correctamente, no puedo escuchar.

Don: sanar con la palabra.

Posee una herida vinculada con su propia capacidad intelectual, le cuesta confiar en sí mismo y suele temer lastimar cuando comunica sus propios pensamientos.

Tiende a valorar excesivamente las ideas ajenas en comparación con las propias. Admiran la inteligencia de las personas de su entorno y conviven con la sensación de no estar a la altura o de no ser suficientes.

Posee la habilidad para ayudar a otros a pensar por sí mismos sin sentirse juzgados ni menospreciados al expresar sus ideas. Ayudan a su entorno a comunicar hasta lo más temido sin ser calificados de ignorantes o despiadados.

Ilustración Géminis Foto: pixabay.

Quirón en Libra o en Casa VII

Si naciste entre el del 23 de septiembre al 22 de octubre

Herida: me siento rechazado por mis pares o parejas. Me siento poco querido o amado.

Don: consenso y diplomacia para trabajar los vínculos; terapeuta de parejas.

Su herida se remarca en la posibilidad de sentir que se logran vínculos de verdadera intimidad, viven desde la distancia, pues sienten que los otros les van a provocar heridas. Tienen la tendencia a vivir las relaciones en un estado de alerta continuo.

Son hábiles para moverse con sutileza en las relaciones, son observadores y objetivos, tienen tacto y diplomacia para comunicarse. Son buenos mediadores pues saben cómo equilibrar los conflictos vinculares.

Ilustración Libra. Foto: pixabay.

Quirón en Acuario o en Casa XI

Si naciste entre el entre el 20 de enero y el 18 de febrero

Herida: me siento discriminado por ser o pensar diferente.

Don: poder expresarte con libertad y acompañar a otros a poder hacerlo. Trabajar en grupos y colectivos.

Su herida se vincula a la pertenencia a grupos sociales, tienen dificultad para sentirse similar a los de su propia generación. Viven en la resignación de sus ideales, ya que prefieren alinearse a los ideales de los demás. Poseen dificultades para individualizarse y considerar sus propias ideas. Viven en una constante falta de sensación de libertad.

Tienen habilidades para captar las ideas que otros no se animan ni siquiera a percibir. Ser crítico a la sociedad lo lleva a desear contribuir con nuevas ideas y formas de convivencia, desde su insatisfacción con el presente es hacedor de futuro.