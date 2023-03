¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal de agua?

Quirón es un planetoide que fue descubierto en la década de 1970 y tarda alrededor de 50 años en dar una vuelta al sol. Según la mitología griega Quirón era un centauro que fue rechazado por sus padres, más tarde Apolo, el dios de las artes, adoptó a esta criatura y le enseñó a curar y aliviar el dolor.

Lee la historia de Quirón completa: ¿Qué herida emocional debes sanar según tu signo zodiacal?

Es así como esta criatura simboliza la herida y el dolor causante y asimismo tiene el don de curar que solo está presente cuando haya un contacto con la herida propia. Es por ello que esta criatura mitológica se asocia con un ser de enseñanza porque guía hacia los procesos de sanación.

¡Atención signos de agua! Cáncer, Escorpio y Piscis

Quirón en Cáncer o en Casa IV

Si naciste entre el 21 de junio y el 22 de julio

Herida: me siento desprotegido; no me siento merecedor de cuidado, nutrición y protección.

Don: refugiar y proteger a otros en estado de vulnerabilidad.

Su herida se relacionada con el parto, es decir, cuando hay una separación física de madre e hijo puede dificultar que nazca de aquella persona un sentir de pertenencia y seguridad emocional. Además, poseen sensaciones recurrentes de abandono.

Sin embargo, tienen la habilidad para curar aquellas raíces emocionales, pues resuenan con el dolor ajeno de manera espontánea, dada su empatía son agentes curadores, sensibles y amorosos, asimismo suelen dar sensación de pertenencia y aceptación a personas que por sus características son rechazadas.

Ilustración Cancer. Foto: pixabay.

Quirón en Escorpio o en Casa VIII

Si naciste entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre

Herida: Me siento impotente; me siento manipulado.

Don: empoderarse y acompañar a otros a descubrir su poder.

Su herida se vincula a la entrega. Suelen enfrentar contradicciones en relación con la potencia, la fusión y el sexo. Puede desarrollar una compleja fascinación por temas tabúes como la muerte o embarcarse en situaciones autodestructivas.

Poseen grandes habilidades para ayudar en procesos de transformación de otros. Es ideal para trabajar en espacios asociados al nacimiento, la muerte y la regeneración. Son reflexivos en torno a la fragilidad de la vida, y pueden convertirse en seres intensos, pues saben habilitar nuevos modos de encarar los temas tabúes.

Ilustración Escorpio. Foto: pixabay.

Quirón en Piscis o en Casa XII

Si naciste entre el 19 de febrero al 20 de marzo

Herida: me siento desconectado de la fuente de la vida. Falta de claridad.

Don: conectar con tu alma para acompañar a otros a sanar sus miedos más profundos.

Su herida pervive en el alma con una lesión existencial básica, suelen sentirse unidos a la humanidad y resuenan con el dolor de la totalidad. Falta seguridad en sí mismos, pues tienden a diluirse en las necesidades ajenas perdiendo muchas veces la identidad personal.

Al ser extremadamente compasivos, han desarrollado sabiduría en sentir el dolor ajeno inclusive si ayudar requiere el sacrificio de los propios deseos. Poseen entrega total y máxima capacidad amorosa.