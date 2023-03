“SanaMente”, es el proyecto de la Reina San Francisco de Quito para frenar la violencia de género

Desde que María Esther Hernández se postuló como candidata a Reina San Francisco de Quito se propuso trabajar por las mujeres que han sido violentadas dentro y fuera de sus hogares.

Esto con base en la propia experiencia que vivió al ser víctima de violencia psicológica por parte de su pareja en años anteriores.

María Esther Hernández3 María Esther Hernández3

“Estuve en una relación en la que fui víctima de violencia psicológica por parte de mi pareja. Mi familia me veía y me decía que he perdido el brillo de mis ojos. Yo estaba cegada, no podía ver esta realidad hasta que logré salir de ahí y por eso no quiero que otras mujeres pasen por esto”, contó a propósito del evento “Es de mujer”, que organizó por el Día de la Mujer.

Con esto María Esther dio inicio al proyecto que presentó para ser Reina San Francisco de Quito, denominado “Sanamente”. En este encuentro estuvo acompañada de expertas que han asesorado a mujeres violentadas y han trabajado por sus derechos. Al encuentro, también se dieron cita las beneficiarias de la Fundación Nakuna.

“SanaMente”, un proyecto para tomar decisiones y frenar la violencia

Es un proyecto que busca crear espacios seguros de apoyo para mujeres que han sido víctimas de violencia. En el Ecuador, la violencia que más se denuncia es la psicológica y de esas mujeres, el 60% desarrolla un trastorno de ansiedad y un 55% desarrolla depresión.

María Esther Hernández3

El problema es que la mayoría de las mujeres afectadas no tiene acceso a ningún tipo de información o herramientas que les ayude a precautelar su salud mental.

Tomando en cuenta esta información, mi proyecto SanaMente se enfoca en cubrir esa necesidad con base en a los ejes de salud, bienestar y apoyo.