¡Orgullo total! Ecuador postula a la Universidad Central del Ecuador al premio Mundial UNESCO

La Universidad Central del Ecuador fue nominada al premio Mundial UNESCO por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. La designación nace por el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación, bajo el tema: “The use of public plataforms to ensure inclusive access to digital education content”.

Este galardón fue creado por Bahréin en 2005, para proyectos que utilizan las tecnologías para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el desempeño general en la educación.

Orgullo total para los ecuatorianos y centralinos

La postulación constituye un reconocimiento al trabajo realizado por la Modalidad en Línea de la Universidad Central del Ecuador, bajo la coordinación de la Dra. Jacqueline Altamirano, por haber desarrollado una oferta de carreras en línea para ampliar los cupos en la educación superior; además de capacitar junto al Ministerio de Educación a 110.000 docentes del magisterio en competencias de didáctica y aprendizaje virtual a través del programa Mi aula en línea, desarrollado durante la pandemia.

“Resultados y nuevos modelos de evaluación para las Instituciones de Educación Superior” https://t.co/F5kdKBscMT a través de @lacentralec @calidadUCE — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 31, 2023

La presente edición de la UNESCO pretende premiar a 2 proyectos que hayan logrado mayor acceso a plataformas de enseñanza y contenido digital, así como la promoción de la conectividad universal en la educación y el desarrollo de competencias digitales para todos los docentes y alumnos.

¿Qué premio recibirá el ganador?

El premio constará de 25.000,00 dólares a cada ganador y un reconocimiento internacional durante la ceremonia de entrega en la sede de la UNESCO.