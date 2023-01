La maternidad obligó a Marie Kondo a abandonar el orden y así es su vida

Marie Kondo, la gurú de la organización, la mujer que creó el el método de limpieza KonMari y autora de bestsellers, es esposa y madre de tres pequeños y recientemente sorprendió al mundo entero al doblegarse ante el desorden.

Su nombre era sinónimo de limpieza ante sus distintos videos y soluciones para el hogar pero ahora ella misma aseguró que se dio “por vencida” y que ha dejado atrás su obsesión por ordenar con la llegada de su tercer hijos en 2021.

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida”, confesó durante una entrevista a The Washington Post.

La maternidad transformó a Marie Kondo

La escritora japonesa que alcanzó la fama gracias a su libro ‘La Magia del Orden’ y a su programa ¡A ordenar con Marie Kondo!, emitido en Netflix recalcó que ahora su familia es su prioridad por lo que prefiere disfrutar de los momentos de calidad.

“Hasta ahora, yo era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa” señaló.

Kondo quien solía leer desde pequeña revistas de decoración y estilo de vida se dio cuenta que su obsesión por mantener el orden, decorar por colores y categorías se hacía cada vez más difícil a medida que su familia va creciendo.

“Cuando éramos solo nosotros dos, mi casa estaba bastante cerca de ese ideal(...) pero ahora tenemos diferentes prioridades y en este momento lo que nos genera alegría es jugar con nuestros hijos, pasar un rato divertido con ellos y si está desordenado no pasa nada. No quiero perder el tiempo enfadándome. Tus hijos solo son pequeños una vez, así que no te preocupes, disfruta ese momento” declaró recientemente al Daily Mail.