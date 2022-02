Mujer confiesa su esposo su homosexualidad y la decisión de ambos fue la más inesperada de todas

Es que sencillamente el amor se puede expresar en distintas facetas, así nos lo hace saber este curioso caso que se ha vuelto tendencia en el amplio mundo de las redes sociales.

La historia se desarrolló en plena pandemia por el Coronavirus en el 2020 en Carolina del Norte, Estados Unidos. En un día de verano Nicolette Popa, tomó la difícil determinación de sincerarse de una vez por todas con su esposo al expresar que, a pesar de seis años de matrimonio, ella siempre se sintió homosexual.

Lo respuesta de Ryan (esposo), fue la menos esperada por Nicolette. Cuando ella creía que se avecinaba una gran disputa y reproches, según han contados ambos en distintos medios de comunicaciones internacionales, éste agradeció por su transparencia y pidió no terminar la relación para que ambos puedan criar a sus hijos en las condiciones familiares adecuadas.

Sorpresiva aceptación general

La confesión no quedó sólo en cuatros paredes. Ambos decidieron continuar con su relación y lo quisieron compartir en todo su círculo social. Ante el temor por el rechazo social y familiar, otra sorpresa complementó la historia. Resulta que ante lo decidido, sus familiares aceptaron sin problemas la determinación y desde el principio mostraron total apoyo.

“Seguimos casados y criamos juntos a nuestros hijos. Por ahora, lo que hacemos funciona. Estamos tratando de descubrir nuestros caminos y de asegurarnos de que nuestros hijos obtengan los mejores resultados. Ryan viaja, por lo que no puede ver a los niños a menudo. Estoy tratando de encontrar mi nuevo camino, mientras crío a nuestros hijos. Por eso priorizamos la vida familiar”, indicó al respecto Popa.

Una historia que comenta el mundo

Desde que se hizo pública todo, gracias a las variadas entrevistas que han dado los protagonistas, las redes sociales en todo el planeta se han revolucionado al respecto, en especial la plataforma digital TIK-TOK y distintos foros virtuales de la comunidad LGTB+.

“Al principio estaba aterrorizada, pero a medida que crecía sentía un peso cada vez más grande en el pecho. Tenía que hacer algo, y luego me di cuenta de que necesitaba hablar con mi esposo”, resaltó Nicolette Popa

La respuesta de su marido no se hizo esperar, asegurando que “Empecé a tener sospechas, pero preferí no preguntar, quería esperar a que ella misma me lo dijera”.

De seguro ambos tendrán que rehacer sus vidas y encontrar otro amor complementario. Lo que es seguro es que a pesar de todo y gracias a sus dos hijos, ellos tomaron la determinación de no separarse por completo, al ser el amor familiar y paternal el eje principal para que todo sea posible.