Lorena Meritano cambió el dolor por libertad y resiliencia y hoy nos habla del cáncer como un amigo en su libro ‘Sobreviviente’

En una entrevista con la actriz Lorena Meritano, nos habla de su inspirador testimonio acerca de lo que hace unos años fue un diagnóstico con cáncer de seno y desde entonces se ha convertido en una de las exponentes más destacadas de la lucha contra una enfermedad que ha cobrado miles de vidas en el mundo.

Conversamos acerca de lo que ha sido su vivencia y como su resiliencia, paciencia y amor le permitieron ser un ejemplo de lucha para muchas mujeres que usan su testimonio como un referente para transformar vidas.

¿Cuál es el mensaje que quieres llevar con tu libro “Sobreviviente” y cómo nació la idea de crearlo?

Nace con la idea de contar quien soy porque la gente en realidad no sabe quien soy me conocen por mis personajes, este libro es contar más como soy yo Lorena Meritano, hablo sobre el cáncer, mi resiliencia, el amor, mi padre acepte contar mi vida porque desde el inicio mi idea era que lo cuente otra persona. Sin embargo, el editorial no acepto y aquí estoy contando mi historia con mucha humildad y amor.

¿Qué fue lo peor y lo mejor de tu experiencia afrontando al cáncer de seno?

Lo mejor es que estoy contando desde la bendición y el milagro mi existencia, el agradecimiento, la resiliencia y la fe que no la pierdo ni un solo momento. El cáncer fue un gran maestro de amor, fe, perseverancia un gran maestro de paciencia, me enseño a recibir sin culpas y a mejorar mi autoestima. A través de este maestro llamado cáncer aprendí a recibir sin culpa y a pedir ayuda le preguntaba para que a mi y no porque a mi. Así lo llevamos gracias a Dios, varios años después.

Lo peor fueron las pérdidas, perdí mi seno, mis ovarios, mis ganglios, los dolores que fueron muy duros por no poder trabajar y generar recursos porque me afectó emocional y psicológicamente. No poder traer sustento a mi hogar fue lo más duro. Sin embargo, me encontré con grandes amigos, los médicos, la psicoonlonga, el reiki, mi familia, amigos, fueron mi pilar y gracias a quienes estoy aquí y puedo decir que existe vida después del cáncer y la vida es bella.

¿De donde obtienes tu fortaleza para inspirar en este tema?

De mi misma, de mi amor por la vida, tengo un profundo amor por la vida y no solo la vivo, si no también la honró. Es una fortaleza con la que me educaron y desde mi adultez elijó continuar viviendo así, creo en los milagros y creo en levantarme todos los días y construir mi vida porque yo soy la arquitecta de mi vida y decido vivir cada día en fortaleza y felicidad.

¿Qué destacas de tus reuniones, talleres o encuentros con mujeres que han afrontado esta misma situación?

Lo que más destaco de las charlas que he dado en Ecuador y en otros países es poder dar el mensaje en positivo, el mensaje desde la salud, desde la resiliencia, el mensaje desde la esperanza y poder dar el mensaje a el paciente y a su familia porque está enfermedad ataca a todo el círculo familiar. La esperanza que ven en mi en un momento de dolor, que no es solamente necesario que sea cáncer, puede ser la escases, la falta de trabajo la depresión, es hacerles saber que pueden atravesarlo con dignidad pidiend ayuda haciendo los cambios que hay que hacer y es una nueva oportunidad de cambio. Yo personalment lo llamó maestro porque viene a enseñarte.

A las personas que están sanas es un llamado a ver como estamos llevando nuestra vida, como estamos comiendo, llevar una dieta saludable, porque somos lo que comemos, revisar que cambios hay que hacer.

Hago mucho hincapié en que las personas que están sanas deben tomar conciencia de como esta su salud física y psicológica. Además que recalcó que hay vida después del cáncer y es una vida maravillosa.

¿Cuáles son tus nuevos retos y objetivos en tu vida profesional y personal?

Mis retos profesionales son seguir viviendo una vida saludable, estoy muy ocupada en mis terapias, que me tienen sana en cuerpo, alma y espíritu. Soy vegetariana, cuido mi dieta y además cuido las relaciones y vínculos que me rodean. Cuido ser una persona congruente con lo que pienso, siento, digo y hago. Ser una buena persona, generosa, humilde, consiente, aprendí a poner limites respetuosos, a sanar mis vínculos familiares.

A nivel profesional voy a firmar en dominicana, este año la segunda parte que se está presentando en forma de película. A demás el siguiente año voy a participar en dos películas que estoy gustosa y agradecida de poder hacer cine que es algo que siempre quise y bueno ahora realmente lo estoy cumpliendo.

¿Qué les dices a aquellas mujer que acaban de enterarse de su diagnóstico de cáncer?

Aquellas mujeres y hombres, vale recordar que los hombres también pueden padecer cáncer de mama y es importante que tomen conciencia y también se realicen el autoexamen. Buenos les recomendaría que tengan paciencia, que tengan fe y que le pregunte a este maestro llamado cáncer ‘para que a mi’, y que olvide victimizarse y preguntarle ‘porque a mi’, este ultimo solo traerá sufrimiento y el ‘para que a mi traerá’, respuestas, paz, cambios en nuestras rutinas de vida, dormir las horas que tenemos que dormir, usar las redes sociales con prudencia y horarios, ser más consientes de la vida, nos dará paz, no hacer cosas por compromiso y a dejarle la enfermedad a los médicos que ellos estudiaron para eso.

Que tengan fe y esperanza que después del cáncer hay vida y es maravillosa.

Más en Nueva Mujer: