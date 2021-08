“Prefiero que mis hijas mueran”: Los crudos testimonios de las mujeres afganas

Una pesadilla están viviendo las mujeres afganas tras el regreso al poder de los talibanes. La libertad con la que vivieron los últimos 20 años se ve opacada y temen por sus vidas.

La represión y anulación de la mujer es premisa de este movimiento, por lo que las calles de Kabul lucen con pocos rostros femeninos, algunas han preferido esconderse.

View this post on Instagram

A pesar de que los talibanes aseguran que esta vez respetarán los derechos de las mujeres, nadie confía en sus palabras y los testimonios de lo que ya empiezan a vivir son desgarradores.

Desde Afganistán relatan su temor pues temen perder las alas que lograron con sus estudios superiores y sus trabajos.

“Estoy devastada. No sé si podré volver a trabajar o a hacer todo lo que quiera”, dijo Zeb Hanifa (nombre falso), a la BBC.

En ciudades como Herat, previamente conquistadas, ya no permiten la educación de las niñas. Un grupo de mujeres contaron lo que viven.

Desde Bamian

“Estoy muy preocupada por mis tres hijas. No tenemos sitio al que huir. La gente nos dice: “Cuando los talibán tomaron los distritos de Saighan y Kahmard, entraron en todas las casas por la fuerza y contaron el número de vestidos para saber cuántas mujeres vivían en cada casa”. Cuentan que los talibán se llevan a las mujeres y a las niñas a la fuerza. Prefiero que mis hijas mueran de una manera digna antes de que caigan en sus manos”.

21 años, estudiante de Económicas en una universidad privada de Herat

“El retorno de los talibán acabaría por destruir la economía del país, ya de por sí muy empobrecida. Lo único que saben es cometer atrocidades, pero no tienen ni idea de cómo se gobierna un país. La comunidad internacional no debería dejarnos totalmente abandonadas. Por lo menos deberían presionar muy en serio a los talibán e impedir que se constituyan en un nuevo Estado, porque será un Estado plenamente terrorista con el que tendrán que enfrentarse”.

24 años, maestra

26 años

“Con los talibán avanzando hacia las ciudades y escuchando el trato degradantes al que someten a las mujeres, soy totalmente incapaz de dormir. Si ese grupo terrorista entra en mi ciudad, matarán a algún miembro de mi familia y me azotarán en público por llevar zapatillas de deporte y no burka. Prefiero ya no preguntar al mundo qué está haciendo por Afganistán”.