El campeón olímpico Thomas Daley cuenta para quién tejía en Tokio

Thomas Daley es un atleta olímpico que no sólo cautivó al público por su gran talento en los clavados sincronizados, sino que también se llevó las miradas por tener una especial habilidad en el tejido a crochet.

El clavadista británico fue captado por las cámaras durante la final individual desde la plataforma de 10 metros femenina al ser visto tejiendo en la tribuna con una lana violeta mientras se llevaba a cabo la final.

Compitió en Beijing 2008 con apenas 14 años y luego en Londres 2012 y Río 2016, donde se colgó el bronce en la plataforma de 10 metros individual y 10 metros sincronizados.

Con su coronación en la capital de Japón, la dupla británica logró romper la hegemonía china en esta disciplina que había comenzado en Sydney 2000.

Daley, de 27 años, dio un mensaje de aliento a la comunidad LGBTIQ+ tras la consagración en su cuarto Juego Olímpico:

“Siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente, que no encajaba, que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta en este momento, que no está solo y que puede lograr cualquier cosa”, expresó Daley.