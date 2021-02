No solo abusos sexuales, conoce las otras polémicas de Marilyn Manson a lo largo de su carrera

El mundo de la música está consternado por la serie de acusaciones de abusos sexuales que cayeron sobre Marilyn Manson. No obstante, no es la única polémica del extravagante cantante a lo largo de su carrera.

Las perturbadoras denuncias de abuso sexual, físico y psicológico de la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres nos ha erizado la piel a todos.

Marilyn Manson está envuelto en un grave escándalo y siempre ha sido así. La polémica ha sido una de las principales características de la carrera artística del cantante, quien siempre ha ido contra la corriente de las normas sociales.

La polémica ha sido pieza fundamental en la carrera de Marilyn Manson. - Agencias

Las polémicas con las que Marilyn Manson ha escandalizado al mundo

1.- Un macabro nombre que va de la fama a la sangre

Muchas somos a las que nos gustan los nombres de las celebridades, pero ¿rendirle honor a un asesino en serie? Aunque resulte macabro cuando Brian Hugh Warner, el verdadero nombre de Marilyn Manson formó su banda tuvo una perturbadora decisión sobre los nombres de sus integrantes y el suyo propio.

El cantante decidió que cada uno de los que conformarían su banda deberían presentarse con un seudónimo. Pero no uno cualquiera. Los integrantes debería elegir el nombre de un artista famoso y el apellido de un criminal.

Marily Manson escogió su nombre artístico en honor a la famosa actriz Marilyn Monroe y su apellido por Charles Manson, un sectario asesino que horrorizó al mundo entero. - Agencias

Así fue que nació Marilyn Manson. Su nombre en honor a la famosa actriz Marilyn Monroe y su apellido por Charles Manson, un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido por liderar un grupo que se conoció como ‘La Familia Manson’, ​

Charles Manson pasó a la historia espeluznante de Estados Unidos al ser declarado culpable de conspiración por los asesinatos de siete personas: la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas; y al siguiente día, de un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca.

2.- Conexión de fanáticos mediante pornografía

Luego de lanzar su primer disco, la banda de Marilin Manson creó un club de fans para interactuar e intercambiar material con sus seguidores. Esto podría verse normal, hasta que una preocupada madre de familia les llamó por teléfono y acusó de que lo que enviaban era material pornográfico.

La madre amenazó a Manson de tomar acciones legales si continuaban haciéndolo. En medida de protesta, la banda incluyó la llamada en una pista oculta al final de su canción “Misery machine”.

“Quiero a mi hijo fuera de sus contactos. He contactado a los oficiales de policía por el material pornográfico que he recibido en mi mail. Mi siguiente paso será mi abogado. No quiero que me contacten de nuevo, ni recibir nada en mi dirección…”, se escucha decir a la supuesta madre de uno de sus seguidores.

La banda de Marilyn Manson fue aucsada de intercambiar pornografía con sus jóvenes fanáticos. - Agencias

A pesar de la gran crítica al contenido del disco, se vendieron más más de 500 mil copias sólo en EE.UU y aproximadamente 2 millones y medio en todo el mundo.

Drogas, sexo y la muerte de Kennedy

En su tercer álbum, ‘Mechanical animals’, Marilyn Manson incitó a la sociedad a abordar algunos temas que para los años 90 eran tabúes, como el cambio de sexo.

El portal El Universal reseñó que el cantante estadounidense causó escándalo “al transformase en un ser andrógino y ponerse senos y desaparecer sus partes privadas”. La imagen fue utilizada para la portada del disco.

Marilyn Manson causó polémica con la portada de su disco ‘Mechanical animals’ para la cual se colocó senos y desapareció sus partes íntimas. - Agencias

El disco también hablaba sobre el abuso de las drogas, sin importar la ilegalidad de ellas y fue acusado de animar a los jóvenes a drogarse.

Un tema muy sensible para los estadounidenses es el asesinado del presidente John F. Kennedy en 1963. Marilyn Manson no reparó en ello y recreó a su manera el crimen en su canción “Coma white”, que muchos críticos consideraron una falta de respeto.

La masacre en Columbine y Marylin Manson

Un hecho que conmocionó al mundo entero en 1999, fue la masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, en Colorado.

Dos estudiantes del último grado se armaron de 100 artefactos explosivos y una bomba casera que terminó con la muerte de 12 jóvenes, un profesor y más de heridos.

En la búsqueda de chivos expiatorios, apareció el nombre de Marilyn Manson, a quien señalaron como principal responsable, dejando a un lado a los verdaderos asesinos Eric Harris y Dylan Klebold.

Marilyn Manson fue acusado de incitar a los jóvenes a masacres. - Agencias

Especialmente los grupos religiosos, apuntaron al cantante como el culpable de influenciar a los jóvenes a cometer la masacre con su música. Finalmente, lo convirtieron en principal enemigo del estado de Colorado.

“Creo que me escogieron porque es fácil arrojar mi cara en frente de la televisión, porque al final soy el niño al que temen, porque yo represento todo lo que el mundo tiene miedo, porque hago y digo lo que quiero…”, comentó Manson en el documental de Michael Moore, "Bowling for Columbine".

Nacimiento del anticristo, Manson contra la Iglesia

Luego del escándalo de Columbine, en 2000 Marilyn Manson criticó a la Iglesia de forma directa y la desafió en su disco ‘Holy Wood’ (A la sombra del valle de la muerte).

En la potada se ve al cantante haciendo una apología a la crucifixión de Cristo. Él mismo aparece crucificado y sin mandíbula.

Marilyn Manson escandalizó a la Iglesia al simular la crucifixión de de Jesucrito en la portada de su disco ‘Holy Wood". - Agencias

Manson estudio en escuelas católicas y en varias entrevistas, señaló que su intención era resaltar el dominio que ejerce la religió sobre las masas.

Las canciones que causaron más controversias, pero que a la vez ocuparon los primeros lugares de popularidad, fueron “Lamb of gog”, “The fight song” y “Disposable teens”. La banda de Manson vendió más de 9 millones de discos a nivel mundial.

Un monstruo sexual

Tras el fracaso con la actriz Dita Von Teese, Manson encontró el amor nuevamente con la actriz Evan Rachel Wood. Ella apenas tenía 19 años y él 38 de edad.

Escandalizó a muchos cuando Eva apareció en su video "Heart-Shaped Glasses", en donde simulan tener relaciones sexuales. La pareja terminó su noviazgo en 2010.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", afirmó la protagonista de Westworld, quien comenzó a salir con el cantante en 2007 y se comprometieron en 2010, pero también se separaron ese mismo año.

La actriz Evan Rachel Wood destapó toda una olla de denuncias sobre abusos sexuales por parte de Manson. - Agencias

Después de 10 años, la actriz acusó al cantante de haberle ocasionado abuso de “manera horrible” durante varios años, desde que ella era adolescente.

Evan Rachel Wood aseguró que Manson se aprovechó de su inocencia para manipularla y que la afectó psicológicamente hasta el punto de sufrir trastornos obsesivos compulsivos que la hacen limpiarse constantemente al pensar que él la toca.

La actriz fue solo el detonante de una serie de acusaciones de abuso sexual por parte de varias mujeres. La sociedad está conmovida. Después de tantos escándalos ¿será este el que finalmente acabará con la carrera de Marilin Manson?

