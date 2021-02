Modelo británica con vello en el pecho rompe con estereotipos y triunfa en la moda

Una modelo británica ha llegado para revolucionar la moda y romper con los estereotipos de la “mujer perfecta”, mostrando a la mujer real.

Se trata de Esther “Queen Eise” Calixte-Bea, una modelo con vello en el pecho y piernas que posó en la portada de la famosa revista Glamour UK, en su edición de enero 2021, y se llevó todos los halagos por su valentía.

Y es que por años las mujeres nos hemos tenido que depilar partes de nuestros cuerpos como axilas, pecho, y piernas, por los estándares de belleza, pues la sociedad cataloga a las mujeres con vellos como desarregladas.

“¡Estoy tan feliz de compartir mi primera portada con todos ustedes! 🌸Aquí estoy en la portada de la edición Self-Love de GLAMOUR UK, ¡así es como comienza 2021! ¡Recuerdo ser una niña pequeña y soñar con este momento! 😭 Una chica peluda en la portada de una revista 🙌🏾 Gracias @glamouruk”, publicó en sus redes junto a la imagen de la portada que obtuvo más de 5 mil likes y más de 300 comentarios.

La modelo ha dado una gran lección de aceptación y amor propio, y es que tras años de batallar contra sus vellos y sentirse acomplejada por ellos, finalmente decidió mostrarse con orgullo tal y como es y nos ha enseñado a amarnos también.

“Si hubiera tenido este tipo de cobertura mientras crecía, tal vez no hubiera pasado años odiándome a mí mismo y con una percepción distorsionada. Te ves impresionante”, “Esto es INCREÍBLE que realmente sea tan inspirador y ayude a tantas mujeres a amarse más a sí mismas ❤realmente me ha ayudado desde el momento en que vi su foto por primera vez”, y “Tan feliz y orgullosa de ti. Recorrí un largo camino con mi vello corporal después de encontrarte en Google, me ayudaste mucho”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La modelo reveló a CTV News que desde pequeña vivió acomplejada al ver que era diferente a otras chicas y tenía más vellos que ellas, por lo que trataba de ocultar esta zona de su cuerpo y de mantenerse depilada siempre, aunque no era fácil, para ser aceptada socialmente.

“Me di cuenta que era diferente a otras personas porque era muy peluda en comparación con otras chicas. Estaba luchado con eso, en la escuela secundaria, siempre lo ocultaba, incluso en la universidad”, reveló.

Incluso llegó a atravesar problemas de salud al intentar deshacerse de sus vellos, por lo que aprendió a amarse. “Así que o me aceptaba a mí misma tal como soy y simplemente me adueño o me quedo en ese lugar oscuro”.

En las fotos que publicaba en su cuenta de Instagram aparecía sin vellos, hasta que un día se cansó de los estigmas y se atrevió a publicar una foto real, donde aparecía con vellos en el pecho y piernas luciendo un vestido que ella había hecho, a la expectativa de cómo reaccionarían sus seguidores.

Para su sorpresa, la mayoría la apoyó y aplaudió y muchas chicas se sintieron identificadas, pues es algo que vivimos todas.

“Ahora es más grande que yo, estoy inspirando a gente de todo el mundo y no puedo volver atrás. Lo que es realmente importante para mí es demostrar que con el vello corporal puedes seguir siendo hermosa y puedes hacer que se vea hermoso”, dijo la modelo, quien se ha convertido en un ejemplo para las mujeres.

