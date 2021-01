Florcita Alarcón: "Hay un odio desorbitado de algunas feministas terroristas contra mí"

El pasado miércoles, el diputado Florcita Alarcón recibió una doble sanción máxima por parte de la Comisión de Ética por la filtración de fotos íntimas junto a su ex pareja, quien posteriormente interpuso una denuncia por abuso sexual en su contra.

En conversación con T13, el parlamentario aseguró que la medida le parece "muy exagerada". "Lo que puedo decir es que el abogado se va a encargar de responder porque ahí no ha habido un juicio justo", señaló.

"Jamás me citaron como testigo. En cambio, la otra parte pudo asistir, a las personas que fueron testigos del error que cometí en el estado de WhatsApp no las llamaron, ni siquiera veo que vieron los WhatsApp del mismo día 28 cuando me avisaban (que) está la escoba… Ahí vamos a defendernos", agregó.

"Según lo que me han dicho, el estado (de WhatsApp) puede sumar 12 fotos y ellas (la bancada feminista) tenían 42. Entonces los culpables de la difusión son aquellas personas que tomaron la foto y las llevaron al Whatsapp de las diputadas feministas y seguramente le llegaron a mi ex porque también ella tenía copia. Me interesa particularmente evidenciar ver de dónde salieron las fotos", explicó.

Además, Florcita Alarcón insistió en que se trató de un "error". "Aquí hay un odio desorbitado de algunas feministas terroristas contra mí y actúan contra mí, como si yo ya tuviera un juicio. Recién ayer y hoy acreditaron a mis abogados", sostuvo.

